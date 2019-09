Hjemløse Tim raser mod romaer: De tager vores flasker

Jeg har flere gange haft klammeri med dem, og jeg giver dem fingeren og siger helt åbent: 'Pis af', skriver Tim, der savner at politikerne gør noget for danske hjemløse

- Jeg opfordrer politikerne til straks at fjerne de beføjelser politiet har til fjerne de hjemløse-lejre, hvor vi er danskere med cpr-nummer.

- Gæster, som romaer, burde derimod straks udvises, da de ofte er her i Danmark for at lave kriminalitet.

- De tager hjemløses mad ud af munden på os.

12 mennesker om at samle 1 tom flaske

Sådan skriver Tim, som du muligvis kan huske fordi han klagede her på nationen! over at kommunen ikke ville låne ham en scooter, mens han egen var til reperation.

Tims scooter-problem er blevet løst i mellemtiden, men nu vil gerne råbe politikerne op, så der kommer mere fokus på den hjælp - eller mangel på samme - som han oplever systemet giver hjemløse. Og derfor fortsætter hans brev som han kalder 'Tims hjemløse mission' således:



- Vi kan ikke være 12 mennesker om at samle 1 tom flaske.

- Det bliver til vold og drab hvis denne udvikling fortsætter.

- Og ikke nok med det, så kører romaerne rundt i Danmark med varevogne og stjæler åbenlyst, men politikerne forsvarer dem med ord som, 'de er jo en del af EU'

De skal fandme ikke tage vores ting

- Men de skal fandme ikke tage vores ting, og jeg har flere gange haft klammeri med dem, og jeg giver dem finger og siger helt åbent: 'pis af' hvor i kom fra, skriver Tim, der også undrer sig over, at SF og Enhedslisten og andre på venstrefløjen er så langt fra hans virkelighed i de her sager.

Tim har skrevet nogle punkter, som han gerne vil have på dagsordenen. De er:

1. Fjern 'roma-loven', der hindrer folk i at sove på gaden og tage ophold og slå lejr på offentlige pladser.

2. Opret en døgnbemandet hjemløseenhed i København, så det ikke er politiet, der skal tage sig af sociale sager og hjemløse-problemet.

3. Lad være med at oprette 'forbudszoner', hvor hjemløse som bor i Danmark og har dansk cpr nummer, ikke må komme.

Hjælp en rumæner

