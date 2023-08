Hjerner for små: Klager

- Vi voksne har svært ved at holde fingrene fra telefonen.

- Og de unges vaner er så indgroede, og deres hjerner er slet ikke færdigudviklet, hvad selvbeherskelse angår.

- Vi svigter dem, hvis vi selv lader dem styre det.

Notifikations-helvede: Nu bliver det forbudt

Klager til rektor: Mistillid

Sådan siger Dorte Ågaard, forsker i skoleledelse, til DR Nyheder om de stadigt flere gymnasieskoler, der indfører diverse begrænsninger og forbud mod mobiltelefoner. Regler, der i den grad skaber debat:

På Esbjerg Gymnasium har flere elever allerede været forbi rektors kontor for at klage over den manglende tillid, de synes mobilforbuddet i klasseværelserne er udtryk for. Mens en elev på HHX i Vejle synes et forbud giver mening:

Teenagers frygt: Akavet stemning

Ødelægger fælleskab

En folkeskole i Lyngby Taarbæk har også indført mobilforbud, og skolebestyrelsens formand forklarede i foråret, at det handler om opmærksomhed:

- Børnene var ikke rigtig sammen, når de sad med hovederne nede i telefonerne.

- De havde ikke et særlig stærkt fællesskab.

De stjal opmærksomheden

- Vi har et princip om, at telefoner skal være i tasken, men lærerne havde på fornemmelsen, at eleverne ikke havde fokus rettet mod undervisningen.

- For når de fik notifikationer, stjal det opmærksomheden, sagde formanden for skolebestyrelsen på Trongårdsskolen i Lyngby nord for København til sn.dk, men hvad siger du?