Hjerteskærende video: Udvist 13-årig synger 'Om lidt bliver her stille'

Myndighederne udviser 13-årig pige, fordi hun ikke kan integreres. Nu prøver hun at overbevise Støjberg om at hun skal have lov til at blive i Køge med sin mor, lillebror og bonusfar - med en sang.

- Lad hende blive her i trygge rammer og ud med alle dem som laver ballade og gør gaderne utrygge

Startede i normal skole mandag - udvist tirsdag

Sådan skriver Lotte J i en af de kommentarer, der er skrevet på sn.dks Facebook-profil om at 13-årige Atcharapan 'Mint' Yaungyai i tirsdags fik at vide, at hun skal udvises, fordi hun ikke kan blive integreret.



Dagen før begyndte Mint ellers at følge den almindelige undervisning i 7. klasse på Hastrupskolen i Køge, og en af de lærere, der har undervist Mint i de halvandet år hun har været i Danmark, skrev således på Facebook:

Lærer er rystet - håber på mirakel

- Jeg er rystet! Mint går nu på fuld tid i en 7. klasse på Hastrupskolen, i Køge. Jeg håber på et mirakel, så Mint ikke skal skilles fra hendes mor, bonusfar og lillebror, lyder det fra læreren, Mints bonusfar Frank - der arbejder som cafeteriebestryer, pædagog og fodboldtræner, synes at afgørelsen bærer præg af være truffet bag et skrivebord:

- Vi er lost her, vi har ingen at sende Mint ned til,

- Vi kæmper mod overmagten som åbenbart er pisseligeglade med menneskerne bag.

- Mint går iøvrigt i helt normal folkeskoleklasse, så vi fatter intet, skriver Frank til nationen! om udvisningen, der i går fik SFs Jacob Mark til at bede Inger Støjberg svare på nogle spørgsmål om udvisningen:

Danske venner, dansk skole, dansk sprog

- Vil ministeren forklare helt generelt, hvordan det at gå i dansk skole, have danske venner, kunne det danske sprog og bo hos en fuldtidsarbejdende familie, der også taler dansk, kan give ministeriet anledning til at konkludere at et barn ”ikke har en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for vellykket integration her i landet”?

- I forlængelse af spørgsmål 2 bedes ministeren redegøre for, hvad der kræves udover deltagelse i dansk undervisning, danske venner, at tale dansk, og bo hos en fuldtidsarbejdende familie, der også taler dansk, for at der kan siges at være grundlag for vellykket integration?

- Mener ministeren, at loven fungerer efter hensigten når integrationspotentialet for en ung, flittig studerende i en arbejdende kernefamilie ikke kan siges at have et tilstrækkeligt grundlag for vellykket integration i Danmark. lyder spørgsmålene som Inger Støjberg skal svare på, men hvad synes du?