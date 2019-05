Høflige Mohamad til Hr. Messerschmidt: Islam er uskyldig

Messerschmidt har til dels ret i, at nogle muslimer begår forkastelige ugerninger, men vi kan aldrig være sikre på, at det er Islam, der ansporer dem til at f.ex. kaste med sten og angribe politiet, skriver Mohamad A

- D. 28 april delte Messerschmidt et link på hans offentlige side om ytringsfrihed og de optøjer, der var på Nørrebro den forgangne måned.

- Messerschmidt snakkede om kriminalitet, autonome muslimer og spurgte hvorfor det er sådan, at hele den mellemøstlige verden er gået i stå, og hvorfor der ikke er nogen social, økonomisk eller videnskabsmæssig udvikling i de muslimske lande?

- Det er fordi 'deres' Gud har bestemt det, svarede Messerschmidt selv på spørgsmålet.

Man kan ikke være sikker

Sådan indleder Mohamad A et brev om religionens magt og indflydelse på menneskers opførsel - og politik. Du kender muligvis Mohamad fra debat-bomber som Mohamad om voldtægter og kriminalitet: Kig dog på statistikken (738 komnentarer), Tal pænt: Mohamad fik at vide at han skulle 'skride hjem (714 kommentarer)' og Mohamad: Sofa og kontanthjælp (536 kommentarer), og nu vil Mohamad - som er flygtning fra Syrien og har været i Danmark i snart fire år - gerne slå fast, at folk selv er ansvarlige for deres handlinger, og at man ikke kan give deres religion skylden. Hans brev - som du gerne må dele til andre, der er interesseret i religion og politik - fortsætter derfor således:

- Man kan konstatere, at Messerschmidt tillægger Islam det fulde ansvar for, at folk ikke kan være i stand til at leve fredeligt, stabilt og udviklet.

- Messerschmidt har til dels ret i, at der er nogle muslimer, der begår forkastelige ugerninger, men vi kan aldrig være sikre på, at det er Islam, der ansporer dem til sådanne ubehagelige handlinger, at man kaster med sten og angriber politiet.

Islam opfordrer jo til høflig dialog

- Islam opfordrer jo alle til at tage en høflig dialog med alle mennesker, uanset hvem man.

- Kapitel 16 vers 125 siger 'Inviter til din Herres vej med visdom og god undervisning, og argumenter med dem på den bedste måde'.

- Jeg har selv haft en god dialog med Messerschmidt, og jeg er selv praktiserende muslim, men da jeg valgte at tage en snak med ham, så var det på en høflig måde.

- Så at man kaster med sten og afbrænder folks ejendel er ikke det, som Islam opfordrer til.

Fiasko at se ned på en religion

- Men ..... det kan kun betegnes som politisk fiasko, at en politiker ser ned på en religion, blot fordi der bor forholdsvis mange mennesker af dens tilhængere i nogle lande, der er styret af diktatoriske mennesker, der er klar til at ødelægge alt for at kunne bevare deres magt.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at magthaverne i mellemøsten er nogle korrupte mennesker, der drømmer om, at de beholde magten indtil de forlader denne verden og afgår ved døden.

- Derfor prioriterer de den stol de sidder på i stedet for at udvikle deres lande økonomisk og socialt.

Videnskaben trives også i mellemøsten

- Og så er det fuldkommen fejlagtigt, når Messerschmidt siger, at der ikke findes nogen videnskabelig udvikling i mellemøsten.

- Måske er det et par steder, hvor man ikke går op i videnskaben, men stort set er der mange videnskabsfolk, der befinder sig i mellemøsten, og som stammer derfra - men den politiske magt, der er i mellemøsten kan hæmme enhver person, der vil udvikle sig videnskabeligt.

- Så hvis Messerschmidt mener, at det er Islam, der hæmmer videnskaben, så tager han grundigt fejl.

Koranen siger man skal dygtiggøre sig

- Der bliver nævnt i mange steder i den islamiske hellige bog, at folk skal tilegne sig viden og dygtiggøre sig.

- Der er en lang stribe af velmenende videnskabsmænd og kvinder, som har opfundet mange teorier og viden, som oprigtigt var muslimer.

- Vi har set et konkret eksempel på det her i Danmark, hvor en ved navnet Fatima, har opfundet en sensor, der kan redde menneskeliv.

Gud siger ikke man skal være kriminel

- Det er jo ikke Gud, der har påbudt nogle muslimer, at de skal toppe i kriminalitetsstatistikker, at de skal overbelaste deres samfund, og at de skal kaste med sten. Det er deres egne handlinger, der skal være ansvarlige for de ting, de har begået.

- Til sidst, er der ikke noget, der hedder deres Gud, men der er til gengæld noget, der hedder vores Gud, fordi vi tilbeder den samme Gud, men forskellen er, at på arabisk hedder den Allah, men på dansk hedder den Gud, skriver Mohamad, men hvad siger du?