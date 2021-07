Høj kurs: I er hyret

Ledigheden for industrioperatører er under én procent. Og på Lolland er 10 af de 11, der blev færdige sidste lørdag, allerede i job

- Sådan.

- Tillykke med svendebrevet.

Sådan skriver Rasmus B i en kommentar på Lolland-Falsters erhvervskole Celfs Facebookprofil om de 11 industrioperatører, der afsluttede deres uddannelse i sidste uge.

Fik 10 i snit

Til svendeprøven skulle holdet lave et transportbånd, der skulle kunne køre frem og tilbage og stoppe på tid. Holdet fik en gennemsnitskarakter på 10.



10 ud af 11 har job

Den lokale avis Folketidende kan endda berette, at der er så stor efterspørgsel på den slags kvalifikationer, at de 10 af de 11 allerede er ansat. Og at de nyansatte skal ud i meget forskellige stillinger, dels i produktion og dels i ledelse og samarbejde.

- Tillykke til jer!, skriver Thomas R i en anden kommentar, og hvis du tænker at en uddannelse hvor de studerende er i så høj kurs, at der stort set er jobgaranti, måske er noget, så skal du vide, at den varer 2 år OG at man får løn under uddannelse. Og at der mangler ansøgere, men at man ifølge skolen skulle have søgt d. 20. juni, for at begynde uddannelsen til august.

- Stort tillykke, skriver Kasper H. i en tredje kommentar, men hvad tænker du?