Hønseforbud: Nu skal de ud

Vores dyr skal anerkendes som sansende væsener, lyder det fra en glad dansk EU-parlamentariker efter at EU-Kommissionen i dag har besluttet at forbyde bl.a. burhøns

- Kommissionen har i dag besluttet at reagere positivt på det europæiske borgerinitiativ 'End the Cage Age', det sjette initiativ, som det lykkes for at opnå støtte fra over 1 millioner borgere i hele EU.

Vil kræve ændringer

Sådan skriver EU-Kommissionen i dag i en pressemeddelse - hvor de også fortæller, at de vil gå i gang med den nødvendige lovgning inden 2023. Og at overgangen afspejler et krav om en overgang til mere etisk og bæredygtig landbrugssystemer, herunder en revision af eksisterende EU-regler for dyrevelfærd.

Så fra 2027

Da en afslutning på brugen af ​​bure vil kræve ændringer i de nuværende landbrugssystemer, vil Kommissionen vurdere muligheden for at arbejde hen imod den foreslåede lovgivnings ikrafttræden fra 2027, og det glæder den danske EU-parlamentariker Niels Fugslang. Han har skrevet til nationen! om dyrevelfærd adskillige gange, og i dag har han sendt disse glade sætninger:

En stor sejr for dyrevelfærd

- I dag var en stor sejr for dyrevelfærden. Kommissionen har sagt ja til at udfase dyr i bure. Det betyder blandt andet, at vi får udfaset fiksering af søer og burhøns

- Det her borgerforslag har bevist, at almindelige EU-borgere kan råbe op om noget, og rent faktisk ende med at gøre en forskel for dyrevelfærden.

På tide

- Jeg har længe fulgt forslaget og støttet op om det. Kommissionen har nu lyttet til os og har nu lovet, at den vil komme med et lovforslag der træde i kraft i 2027 og udfase dyr i bure.

- Jeg synes også, det er på tide, skriver Niels Fuglsang, der er næstformand for Europa-Parlamentets gruppe for dyrevelfærd.

I følge dyreværnsorganisationen Anima var der mere end 500.000 burhøbepladser i Danmark i 2020.

Stort set væk fra hylderne

Og selv om stort set alle danske supermarkeder er stoppet med at sælge hele buræg og ikke længere benytter buræg i deres private label-produkter - risikerer forbrugerne ifølge Amina at støde på buræg på restauranter i kantiner, og i diverse fødevarer, uden at det er deklareret, at der er tale om buræg.