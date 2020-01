Hold da kæft: Mister jobbet hvis de drikker tre sodavand

Personalet må ikke ryge og drikke cola foran eleverne, når de skal være pædagogiske forbilleder, siger direktøren for FGU Østjylland. Og lige nu er tre sodavand på to år fyringsgrund. Hvad siger du?

- Det er efterhånden ikke så fri et land vi lever i mere. Hvad bliver det næste?

- Må man så kun spise fedtfattigt pålæg på madpakken?

- Helt okay at man ikke må drikke øl og ryge i arbejdstiden, men så stopper formynderiet os der.

Nu mangler vi bare fredagskagen

Sådan skriver Lisa H i en af de mest populære af de 370 kommentarer, der er skrevet på BTs Facebookprofil om at lærere på ungdomsuddannelsen FGU Østjylland ikke må drikke sodavand til deres forkrost - og at de, hvis de efter advarsler alligevel gør det, kan miste jobbet.

Og Lisa er ikke den eneste, der er forarget:

- Tja, det er vel samme vilkår, som regionerne indførte for rygere for få dage siden.

- Nu mangler vi bare at kriminalisere fredagskagen, skriver Gry C, og Morten J er heller ikke begejstret:

Heldigt at de kunne noget

- Super heldigt de kunne finde noget at tage sig af, nu hvor alle andre udfordringer er ryddet af vejen, skriver han.

Direktøren på FGU, Kim Rabat, forsvarer det nye forbud i BT:

- Jeg vil ikke kalde det opdragelse, men dannelse. Der er jo også en grund til, at de ikke må drikke en øl i spisepausen. Det er samme princip, siger han, men straffen for at overtræde forbuddet - som blev vedtaget på et samarbejdsudvalgsmøde i december - er han ikke så glad for:

Direktør tænkte 'hold da kæft'

- Så snart jeg så det på skrift selv, tænkte jeg: 'Hold da kæft. Det holder

ikke', siger direktøren, der nu skal holde møde med udvalget på fredag om sanktionerne eventuelt skal ændres.