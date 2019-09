Holger hidsig på traktor: Træk ind til siden

- Hej.

- Alt for ofte oplever man livsfarlige situationer på landets hoved- og biveje med store brede landbrugsmaskiner, der fylder mere end halvdelen af kørebanen.

- Disse store maskiner skal ikke længere have lov at køre på vores asfalterede veje.

Blokvogn, marker eller i adskilte dele

Sådan indleder Holger M et brev til nationen! om at være bilist på en vej i det danske land - og dødtræt af, at køre bagved landbrugsmaskiner. Holger har været flittig med kameraet, og har også sendt flere billeder med fra ture rund om Danmark - og så har han et forslag, som han gerne vil høre, hvad du synes om:

- Enten må de køres på dertil indrettede blokvogne, køre på bøndernes egne marker eller skilles ad og samles igen på den endelige destination.

- Landbruget er vores aller farligste erhverv.

- Og hertil kommer mange trafikulykker hvert år med landbrugsmaskiner som part.

- Dels grundet alt for bred dækafstand - dels grundet mangelfuld lys på maskinerne og dels grundet uerfarne og ofte helt unge traktorførere.

Monstermaskiner trækker ikke ind

- Da disse monstermaskiner heller ikke i tilstrækkelig omfang trækker ind til siden på vejene, skaber de livsfarlige situationer ved overhaling fra andre trafikanter, slutter Holger, der altså mener, at der skal styr på sikkerheden med landbrugets maskiner.

Ifølge SikkerTrafik.dk har traktorer været involveret i 700 ulykker med personskade i trafikken i årene fra 2005 til 2016, men hvad mener du?