Holstebro-gangstere var 'træls' over for politiet: Så kom Mr. Locos mor

- At en mor får styr på det i stedet for politiet er helt til grin.

Sådan skriver Carsten T i en kommentar på Dagbladet Holstebro Struers Facebook-profil, om den episode, der udspandt sig bag Spar-købmanden på Døesvej mandag aften.

Filmer og går meget tæt på politiet

Her var politiet nemlig blevet tilkaldt for at se nærmere på en hætteklædt person, der gik rundt med en én meter lang spids træbjælke, der havde inskriptionen 'Mr. Loco'. Og da politiet efterfølgende gik i gang med at sigte den unge mand for overtrædelse af våbenloven, dukkede en gruppe af Mr Locos venner op.

- Der kommer en 15-20 unge mennesker over og har en 'træls' opførsel over for politiet.

- De filmer og går meget tæt på politiet.

- De unge fortæller patruljen, at de er fra GBB - Gangsters Behind Bronx, siger politikommissær ved lokalpolitiet i Holstebro, Knud Lauridsen til avisen, der dog kan fortælle, at den truende stemning stoppede, da Mr. Locos mor dukkede op.



Hende havde politiet nemlig ringet til, og da hun kom kunne de unge gangstere pludselig 'opføre sig ordentlig'. Og det synes ganske mange af avisens Facebook-venner var godt:

Ikke så seje når mor kommer

- Stor ros og tak til moderen, der havde respekt for politiets arbejde, og sørgede for arbejdsro, skriver Eva S, der har fået 36 likes, og Lars-Henrik K glæder sig også:

- Så er de sku ikk så seje, når mor kommer, skriver han mens Thora S. håber at moderens eksempel vil sprede sig:

- Håber vi får nogle flere forældre. der gør det.

- Det er os voksne der skal vise en ordentligt opførsel i samfundet og lære vores børn det, skriver Thora, men hvad tænker du?