Homo-forbi: Jørgen tror FCK-Brøndby varer maks. 15 minutter

- Med det sædvanlige høje IQ visse steder på stadions, vil det blive en af de korte arbejdsdage, da kampen max varer 15 minutter.

Sådan skriver Jørgen G i en af de hundrevis af kommentarer, der er skrevet på nationen! om fodboldtilskueres trang til at råbe efter spillerne - og dommer Jørgen Daugbjerg Burchardts udmelding, om at han er parat til fløjte kampen forbi, hvis fans råber 'homo','gay' eller tilsvarende ord efter spillerne, når Brøndby tager imod FCK på søndag.



Dommer er klar til at afblæse FCK-Brøndby ved homo-tilråb

Der kan sagtens blive sunget noget

Og at kampen bliver en af de kortere i dansk fodbold-historie, er der flere der er enige i:

- Hvis det er den linje dommeren har lagt allerede nu, så håber jeg at politiet har mindst et par tusinde mand derude, for så spår jeg at kampen ikke bliver spillet til ende.

- Det er ikke sikkert der bliver sunget en homosang men der kan jo sagtens blive sunget eller gjort noget andet som gør at dommeren fløjter kampen af.

Kan man spille på at kampen bliver afbrudt?

- Om det så er Brøndby eller FCK fans, der laver balladen, skriver Peter W., og Bjarne J - som sikkert også forventer et stødende råb eller to, stiller spørgsmålet:

- Kan man spille på om kampen bliver stoppet eller ej ?

Og det spørgsmål har nationen! sendt videre til Danske Spils pressechef, der har undersøgt, sagen hos oddssætterne. Svaret er:

- Nej. Det har vi ikke, og det kommer vi ikke til at have.

Men hvad siger du? Og har du et bud på, hvor lang tid kampen Brøndby-FCK varer på søndag?