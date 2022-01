Det danske elsystem er åbenbart ikke gearet til at boligejere skifter til varmepumper. Eldirektør vil have fjernvarme-tvang, men hvad vil du?

- Hvis ikke elnettet kan klare varmepumper, så er det da endnu mere tåbeligt, at de forsøger at presse folk over i elbiler?

- Medmindre de selvfølgelig vil forbyde folk at oplade dem.

Sådan skriver Johnny L. i en kommentar på TVSyds Facebook-profil om det varmepumpeforbud, eldirektør Lars Bonderup Bjørn fra Ewii har lanceret i dag.

- Jeg mener, at man politisk skal indføre en regel om, at bor man i et område med fjernvarme, skal man tilslutte sig det i stedet for at få varmepumpe, siger direktøren, der frygter for nedbrud på elsystemet, hvis alle har varmepumper. Og Johnny er ikke den eneste, der undrer sig:

- Stop med at elektrifisere alt.

- Vi har ikke infrastrukturen til det.

Hopper ikke på det elpis

- Jeg har lige købt helt ny dieselpersonbil. Hopper sgu ikke på det elpis endnu, skriver Leif C. og Villy J. har et alternativt forslag:

- Det vil give mere mening, hvis man indførte krav om at opstille solceller på taget for dem, som vil gerne bruge varmepumpe i stedet for fjernvarme.

800.000 kan få fjernvarme

Dansk Fjernvarme oplyser til nationen!, at der i dag er 1,8 mio. husstande danske fjernvarme, der har fjernvarme. men at langt flere kan få det:

- I en rapport fra oktober sidste år fastslog forskere fra Aalborg Universitet, at 304.000 boliger, der i dag har naturgas eller olie, bør konverteres til fjernvarme.

- Forskerne anbefaler derudover, at i alt op mod 500.000 boliger bør få fjernvarme.

- Det er både boliger, der har olie- og naturgasfyr, men også boliger, der i dag opvarmes med elvarme, små varmepumper, træpiller eller lignende, skriver Dansk Fjernvarme til nationen!

32 eller 48 milliarder

For snart tre år siden fortalte Dansk Energi, at elnettet skulle udbygges for milliarder frem mod 2030, hvis det skal klare de elbiler, politikerne gerne vil have vi køber:

- Hvis ikke vi handler, kan elnettet reelt blive en showstopper for hele den grønne omstilling, så politikerne skal tage stilling til, hvad elnettet skal kunne rumme i fremtiden.

- Det haster, for elselskaberne skal i gang, sagde Lars Aagaard, administrerende direktør, Dansk Energi, der havde lavet to regnestykker for et nyt elsystem.

Et med intelligent opladning/elforbrug, hvor elbiler lader om natten, hvor folk ikke bruger så meget el. Sådan en udbygning ville koste 32 milliarder, mens et elsystem, der kan klare spidsbelastninger hele døgnet, vil koste 48 milliarder.

