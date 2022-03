Hugo og pillefyret: Suk

Har politikerne totalt glemt at der er steder, hvor man ikke kan få hverken gas eller fjernvarme, spørger pensionist Hugo fra Store Vildmose. Han har et sultent pillefyr, der er blevet voldsomt meget dyrere i drift

- Jeg har via DLG en konto med fastpris, denne er pt. gældende fra 1. maj 2021 til 30. april 2022.

- Aftalen dækker her køb af 750 sække á 16 kg til 32,75 kr. pr. sæk, hvilket giver en total pris på 24.562,- (ca. ét års forbrug).

- Jeg er nu oplyst af DLG, at pt. er prisen nu pr. sæk 59,50 kr.. Dette giver ved en ny aftale, en pris på 44.625 kr. - en stigning på 20.063 kroner pr. år. (26,75 kr. pr. sæk) svarende til 45%.

Pillefyr kostede 90.000

Sådan indleder Hugo H et brev til nationen! om det pillefyr, han investerede i for cirka 10 år siden, da hans oliefyr skulle på pension - og den varmehjælp et flertal på Christiansborg er blevet enige om at sende afsted til cirka 419.000 husstande i Danmark.

For det er kun folk, der har gas, el eller fjernvarme baseret på gas, der får støtte. Og det synes Hugo er ret så uforståeligt. Hans brev - som han håber andre, der synes at varmehjælpen er skruet forkert sammen vil dele til nogle ansvarlige politikere - fortsætter nemlig således:

Der burde være hjælp til os

- Jeg er tilkendt en seniorpension pga. af en blodprop i hjernen og min hustru er på efterløn.

- Og den her stigning påvirker vores økonomi kraftigt. Der kommer jo hertil også lige stigning på el.

- Vi bor så langt væk, (i Store Vildmose) at muligheden for fjernvarme, er lig nul.

Skal vi straffes?

- Hvorfor får vi ingen økonomisk støtte/hjælp? Skal vi straffes for at bruge CO2 neutral opvarmning, skriver Hugo, der - hvis han havde haft gasfyr, elvarme eller fjernvarme - kunne have fået de 6000 kr i varmehjælp, da hans og konens samlede indtægt slet ikke kommer i nærheden af grænsen på de 650.000 kr.