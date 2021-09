Hugorme-panik på sygehus

- Min mand og vores hund blev bidt af en hugorm for ca. 3 uger siden.

- Min mand blev indlagt på Kolding sygehus, men fordi modgiften skulle komme fra Rigshospitalet, tog det 7 timer, før han fik modgift.

Blåsort tå - en tredjedel skulle fjernes

- Imens blev hans storetå og vrist blåsorte, og da han efterfølgende skulle opereres, fik han fjernet 1/3 af sin tå og 2 x 6 cm hud fra vristen.

- Han var indlagt i tre dage, og nu er han sygemeldt i ca. 8 uger.

Sådan indleder Susanne H fra Kolding et brev til nationen! om ret og rimelighed og fair behandling i sundhedsvæsenet. For hun har på fornemmelsen at hendes mands tå kunne have været længere – og sygemeldingen kunne have været noget kortere – hvis hun og manden havde boet på Østerbro i København. Det er nemlig oftest i København, der er modgift på lager, og hendes brev – som nationen! har bedt Sygehus Rigshospitalet og Sygehus Lillebælt (det hedder Kolding Sygehus også) om at svare på – fortsætter nemlig således:

Der er jo ikke så mange hugorme i København

- Jeg forstår simpelthen ikke, at al modgift er på Rigshospitalet.

- Der er jo ikke så mange hugorme i København.

- Hvis modgiftene kunne ligge på hospitalerne i Jylland og på Fyn også, ville sygdomsforløbet nok ikke have været så langt.

- Og hvis modgiften var kommet senere, skulle han nok have hele sin tå amputeret.

- Dette til skræk og advarsel til andre, skriver Susanne, der iøvrigt kan berolige alle med, at hunden – som blev indlagt på dyrehospital og fik antibiotika, da der ikke findes modgift til dyr - har det godt nu.

Ingen svarede hos myndighederne

nationen! har spurgt Rigshospitalet, hvorfor de ikke laver nogle hugormemodgift-depoter i hver region, så transporttiden ikke behøver være så lang. De svarer dog, at de slet ikke har leveret modgift til Kolding i år, og nationen! har derfor spurgt Kolding Sygehus, som altså hedder Sygehus Lillebælt, hvorfor Kim måtte vente syv timer på modgift? Og hvorfor han fik at vide, at giften var på vej fra Rigshospitalet?

Og det vil de gerne svare på - selv om det er en 'træls sag':

- Vi kontaktede i første omgang de relevante myndigheder telefonisk og skriftligt for at få en anvisning på, hvem der aktuelt lå inde med modgift.

Og Esbjerg og Aarhus havde ikke noget

- Da vi ikke umiddelbart fik svar, kontaktede vi selv vores kolleger i Jylland (Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg og Århus Universitetshospital) for at høre, om de lå inde med modgift.

- Det viste sig, at ingen af de to steder havde noget på lager, da de selv havde brugt deres samme dag.

- Derefter ringede vi videre til København (Rigshospitalets traumecenter), hvor det efterfølgende viste sig, at modgiften var på Steno Diabetes Center (ligger i Gentofte red.).

Så der gik desværre en del timer

- Og inden modgiften nåede derfra frem til Kolding, var der desværre gået en del timer.

- Det er en træls sag, og vi har på den baggrund sat gang i en evaluering af forløbet med de relevante parter for at sikre bedre håndtering og koordinering næste gang, skriver akutafdelingen på Kolding Sygehus, Sygehus Lillebælt til nationen!, men hvad tænker du?