Hugos pose-brøler: Helt gal

- Der er noget med den udregning der ikke i min hjerne virker korrekt.

- Prisen er steget mere end 45% ...

- Jeg kan se man har taget de 20063 som er stigningen, men den er delt med den nye pris ... det er vel ikke korrekt.

- Burde den stigning ikke være delt med den gamle pris, så stigningen for ham lander på de 83%?

Hugo og pillefyret: Suk

Den er helt gal

Sådan skriver Michael S i en af mail til nationen! om Hugo med pillefyret, der i går klagede sin nød på nationen! For han og konen får ikke varmecheck fra Christiansborg som reglerne ser ud lige nu.

De lever op til indtægtsreglerne, da de er på pension og efterløn - men de lever ikke op til at have gas eller el-varme. Og det har Hugo svært ved at forstå - og hans eget regnestykke viste, at prisen på træpiller vat steget 45 procent. men det er altså endnu værre, og Michael er ikke den eneste nationen!-læser, der synes regnestykket skal frem:

- Den er helt gal med regnestykket i artiklen.

- Den %-vise stigning skal regnes af før udgiften, ikke af den nye udgift.

- Før - 24.562 kroner, stigning 20.063 kroner, 20.063:24561x100 = 81,68%, skriver Christian B, men hvad synes du?