Hul i jorden: Ekstraregning på 291 mio

Byggeriet af et nyt og toplækkert børnehospital ved Rigshospitalet gik i gang for ét år siden. Men allerede nu kan Region Hovedstaden fortælle om fordyrelse og forsinkelse på ét år.

- Det kan sku' da ikke komme bag på nogen.

- Sådan er det hver gang de bygger hospitaler i Danmark…

Sådan skriver Ralph C. i en af de 75 kommentarer, der er skrevet på TV2 Lorrys Facebook-profil om den 'justering af tidsplan' for byggeriet af Mary Elizabeths Hospital ved Rigshospitalet, Center for Ejendomme i Region Hovedstaden, sendte ud i fredags.

Rigshospitalets millardprojekt udskudt igen

Ekstraregning på 291 millioner - og ét års forsinket

Justeringen betyder nemlig, at første patient først kan behandles i sommeren 2026 - cirka ét år efter den oprindelige tidsplan. Og ikke mindst, at bygge-budgettet er forøget med 291 mio. kr. for at imødekomme kraftigt stigende priser på byggematerialer.

Sådan kommer Mary Elizabeths Hospital til at se ud, når det åbner i 2026. Foto: Region H

Priserne stiger - det gør lønnen ikke

Byggeriet, der lige nu stort set kun er et hul i jorden, men kommer til at indeholde 179 enestuer, 87 ambulatorier og 13 operationsstuer på samlet 60.000 m2 fordelt på otte etager, kælder plus tagetage til teknik, løber dermed op på et budget på 2,8 milliarder.

Og Ralph er ikke den eneste, der synes, fordyrelsen - der blev godkendt forleden i regionsrådet - gled lidt for let igennem:

- Okay spændende!

- Plejepersonaler kan ikke få mere i løn - trods stigende priser overalt - men forsinkede sygehuse i mia. Klassen, kan der godt bevilges til, skriver Marlene L. i en anden kommentar, mens Hassy J. spørger, hvorfor der skal bygges så stort og dyrt:

Behøver ikke et nyt

- Her på Amager behøver vi ikke et nyt fancy hospital.

- Vi vil bare gerne have vores tre små hospitaler tilbage, skriver Hassy, men hvad tænker du?