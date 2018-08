Hun dirrede og fortalte om dobbelt-sex med en fremmed: Kæresten svarede 'wauw'

DR har sat gang i en heftig debat om åbne parforhold. Mange forstår ikke, at det er OK at fortælle kæresten om at have sex med andre

- Jeg kunne ikke leve sådan, men jeg elsker at vi bor et sted hvor man kan, frihed til at leve som man lyster.

- Så meget frihed, som man nu kan have inden for lovens rammer'.

- Men altid spændende at høre om andres liv, så man kan få en indsigt i hvor andre 'kommer fra :).

Jeg er sådan helt.. woav

Sådan skriver Morten J i en af de 496 kommentarer, DR3-programmet 'Ku godt - du må godt' har fået på Facebook. I programmet fortæller er kæreste, der lever i åbent forhold, hvordan de hjælper hinanden med at date. Og man ser også Malou komme hjem fra date - hvor hun har haft sex to gange - og fortælle, at det var en dejlig oplevelse:

- Hej skatte, jeg er lige kommet hjem (Malou).

- Ja?(Alex)

- Og det har været..... jeg skal se om jeg kan tale. Det har været en af mine bedste dates nogensinde.

- Min make-up er helt fucked.

- Hvorfor er din make-up fucked?

- Fordi vi har haft sex.

- Er det rigtigt?

- Ja.

-Sidst på dagen, eller hvad?

Vi havde sex to gange

- Nej, vi havde sex to gange.

- Nå.

- Ja.

(....)

- Jeg følte mig meget set og meget yndig. Og jeg ryster helt...det er sådan... ja.

- Wauw skatte.

- Jeg er sådan helt... woah. Det er noget af det mest fine jeg har prøvet i mit liv, siger Malou i klippet fra programmet, der er set 100.000 gange på DR3s Facebook:

Synes det er langt ude

- Gad vide om man er for gammel og konservativ, når man bare synes det der er så langt ude og forskruet, skriver Rasmus V i en kommentar, der har fået 91 likes og Michael G er heller ikke med på den måde, at leve i parforhold på:

- Det ville jeg ikke kunne. Og må sige at jeg synes det virker helt fucked at hun sidder og fortæller ham om det.

- Skulle jeg leve i et åbent forhold, så ville jeg bestemt ikke høre om de personer fruen havde været ude med, skriver Michael, mens Helle K er mere begejstret:

Gid folk var mere frisindede

- Der er alt for mange samlivsformer, som er tabubelagte og strider mod normer og konservative indstillinger.

- Lad dog endelig folk/par indrette sit liv og sexualitet som de har lyst til og magter.

- Og desuden tror jeg, at meget personlig frihed og tillid i et forhold skaber glade mennesker.

- Sex er en lyst og et instinkt. Det er lukket inde i en normbestemt rum. Gid folk var mere frisindet. Suk...., skriver Helle K, men hvad tænker du?