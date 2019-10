Hun er ikke alene: Gik til psykolog med klima-angst

- Jeg fik angstanfald.

- Dem fik jeg jævnligt, når jeg læste om det eller så noget i medierne om klimaforandringer, og hvad vi var i gang med at gøre ved planeten.

- Jeg fik det fysisk dårligt.

Stigende tendens

Sådan fortæller en i dag 41-årig kvinde til BT.dk, om den 'klimadepression' hun langsomt blev ramt af efter at have fulgt mediedækningen af et af de første ret så resultatløse FN-klimatopmøder tilbage i 2007.

Kvinden endte med at få hjælp for sin klima-angst, selv om hun blev afvist af den første psykolog, hun var blevet anbefalet, og avisen har talt med flere psykologer, der bekræfter, at især unge mennesker nu søger hjælp og behandling for deres klima-angst. Camilla Karmark fra klinikken Lind & Karmark – Kognitiv & Metakognitiv Psykolog Praksis, siger således:

Jo mere der bliver skrevet

- Vi ser en stigende tendens i antallet af tilfælde, hvor klimaet er den primære problematik i depressionstilfældene, siger hun til avisen, og Eivind Harbeck Johansen fra klinikken Psykologerne Johansen & Kristoffersen peger på, at medierne har kan have en betydning:

- Jo mere der bliver skrevet om det, jo mere bekymrede bliver folk, og derfor er de også mere tilbøjelige til at henvende sig til os, siger han til B.T. men på avisens Facebook-profil, er der ikke meget forståelse for folk med 'klima-depression':

- Danmark kan ikke redde hele verdens klima.

Jeg har gået med depression i 14 år

- Kan man få en depression af det, så har man større problemer i livet end klimaet, skriver Jon P, der har fået 21 likes således og Kim K er enig:

- Sorry men det der er at træde på folk som virkelig kæmper med depression.

- Jeg har gået med svær depression i 14år og som udviklede sig til angst for knap 2 år siden.

- Hvor er min spalteplads?, skriver Kim, men hvad tænker du?