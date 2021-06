Hun skulle stoppes

De nye momsregler for internet-indkøb fra lande uden for EU har skabt stor debat. Og de fleste læsere synes det er fint, at en pakke billige Kina-varer skal stige voldsomt

- Reglerne er netop indført for, at stoppe en shopper som Dorthe.

- Det gør absolut intet godt for dansk økonomi, at hun storshopper løs af bras og rangel udenfor EU.

- Smykkerne er garanteret spækket med nikkel, bly, kviksølv etc.

Moms plus transportørgebyr på alle varer

Sådan skriver Helene K. i en af de 200+ kommentarer, der er skrevet på Ekstra Bladets Facebook-profil om de momsregler, der skal gælde fra 1. juli. Regler der betyder, at der fremover skal betales moms af alle varer købt i en webshop i et ikke-EU-land- også dem, der koster mindre end 80 kroner.

Og at der også skal betales 'transportørgebyr'.

Helenes kommentar er rettet mod Dorthe F, der i går fortalte nationen! at hun i sidste uge købte en bunke smykker osv fordelt på 20 køb i 20 pakker. Og at hun nu frygter, at få 20 ekstraregninger på 150 kr stykket.

Man ku' jo lade være med at købe noget

- Hvis nu man havde vidst det, kunne man jo lade være med at købe noget.,

- Og helt sikkert havde jeg ikke lavet små køb på 20-25 kr., det er jo helt sindssygt, skrev Dorthe, der synes Toldstyrelsen har informeret for lidt om ændringerne. Det samme synes 46 procent af de 9844 læsere, der har deltaget i afstemningen.

Et klart flertal - 5553 læsere - er dog tilfredse med, at det nu bliver voldsomt meget dyrere at handle de billigste varer fra f.ex. Kina:

Skrotvarer og overforbrug

- Det er godt for klimaet, at der ikke bliver importeret så meget billigt skrammel.

- Det er jo derfor det er billigt - fordi der er ingen miljøkrav og dårlig arbejdsforhold (social dumping), skriver Søren J og Jens L. er enig:

- Lad være med at købe varer fra Kina. De vil os ikke noget godt.

- Det skaber skrotvarer og overforbrug af ubrugelig skrammel, vi overhovedet ikke har brug for, skriver Jens, men hvad tænker du?