Hun vækkede racisterne: Sagde at hijab viser at hun er en 'del af islam'

Den norske Skam-skuespiller Iman har været i Danmark for at fortælle om sin nye bog. Det har skabt heftig debat

- Åh nej.

- Nu bliver racisterne vækket igen.

Sådan skriver Osman E i populær kommentar på DR Nyheders Facebook-profil om den norske Skam-skuespiller, der under et besøg i Danmark forklarede, hvorfor hun går med hijab:

Helt vildt hvor meget det kan forarge

Og Osman har ret. Ganske mange har brugt kommentarfeltet til at skrive nedladende, afsporende, chikanerende eller direkte hadefulde kommentarer, som DRs Facebook-redaktion har måtte slette - og Brynhild B har fået 333 likes for denne kommentar:

- Det er helt vildt, hvor meget det kan forarge folk, hvad man vælger.

- Viser man for meget hud, er du billig, for lidt, er du snerpet, har du religiøse symboler, som rent faktisk passer til din livsstil, er du undertrykt.

- Alt imens den almene dansker kalder sig kristen og dårligt nok kan sit fadervor og til dagligt blasfemerer den skrift, man så ofte bruger som argument for, at muslimer ikke er velkomne i landet, skriver Brynhild, der minder om, at alt hvad der i dag bliver kaldt dansk, ikke altid har været dansk.

Synes det skal forbydes på offentlige arbejdspladser

John K - som har fået næsten ligeså mange likes som Brynhild - er dog glad for at den hijab-klædte skuespiller er så tydelig:

- “Den (hijab’en) viser, at jeg er en del af noget større (islam)”.

- Blot en oplysning til de mange, der påstår, at tørklædet ikke er et religiøst symbol, når jeg advokerer for, at det skal forbydes på offentlige arbejdspladser, skriver han og den linje er Johnny O med på.

- Verden ville være et bedre sted hvis alle dog bare ville nøjes med at praktisere religion inden for i eget hjem, skriver Johnny.

For en uge siden deltog mere end 60.000 læsere i en afstemning om tørklæde-klædte varehusmedarbejdere, og flertallet svarede, at de ikke havde nogen problemer.

