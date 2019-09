Hund og tændt cigaret: Camping-John får bøde på 5000

- Mine venner har nu flere gange været gæster på denne plads og de er begejstrede.

- Jeg har besøgt dem der og det er et pragtfuld sted.

- Held og lykke med rygestop.

Gemytlighed som ingen andre steder

Sådan skriver Helle F i en af de kommentarer, der er skrevet på jv,dk om det kontrolbesøg Fødevarestyrelsen foretog på Madeskov Camping d. 19. august.

Et besøg, der som du kan se endte med en bøde på 5000 kr bl.a. fordi ejeren John røg i et lokale, hvor der var uemballerede fødevarer, og desuden havde en kurv til sin 9 uger gamle hund.

Og Helle er ikke den eneste, der ser ud til at være ligeglad med den sure smiley:

- Vi kan kun bekræfte, at det er Danmarks bedste campingplads.

- Her findes der ro og gemytlighed, som ingen andre steder - held og lykke med rygestoppet, skriver Harald T således og Allan G sender en hilsen til John:

Held og lykke

- Al begyndelse er svært.

- Og så længe man tager ved lære, skal det nok gå.

- Held og lykke, skriver Allan.

Ejeren John fortæller til jv.dk, at han efter besøget har meldt sig til et rygestopkursus, og at han synes, at der er mange ting, man skal sætte sig ind.

- Der har været så meget hernede.

- Mange rutiner jeg skulle sætte mig ind i, men nu er der styr på tingene, lover han, men hvad synes du?

