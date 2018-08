Hundeejer med larmende hund advarer: Gå en anden vej

- Alle vores naboer, genboer og folk fra kvarteret bliver sure, når vores hund gør. Men de er selv skyld i det.

- Hvis de nu bare gik en anden vej, og ikke lige forbi vores hæk, når de lufter deres hund, så ville vores hund ikke gø.

Se også: Det skal du gøre hvis du møder en hund der bærer gul sløjfe

Er det chikane?

Sådan indleder Mona et brev til nationen! om at være hundeejer, og modtage klager over hundegøen. Mona har læst, at det er helt naturligt, at hunde giver lyd, når den kan lugte eller høre at andre hunde og mennesker bevæger sig ind i deres 'område'. Og derfor kommer hun nu med en advarsel til alle, der bliver generet af hundegøen.

- Der findes jo hunde-skove, hvor hundene frit kan gå rundt endda uden snor.

- Jeg er især ude for, at en bestemt mand går forbi med sin hund flere gange dagligt.

- Er det chikane han er ude på eller er der bare ingen omtanke i hans hovede.

- Jeg kan jo ikke sætte plaster på hundens mund, skriver Mona, der gerne vil høre, om hun er den eneste hundeejer, der føler sig udsat for chikane fra forbipasserende.

Hvordan går du tur?