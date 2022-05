Hundelyde: Paven forsvarer Putin

- Paven har ret.

Sådan skriver Allan M. i en af de 187 kommentarer, der er skrevet på Berlingskes Facebook-profil om pave Frans, der i et interview tidligere på ugen udtaler forståelse for Putins invasion af Ukraine:

Gøet ved Ruslands port

- NATO har længe stået og gøet ved porten til Rusland, siger paven nemlig til avisen Corriere delle Serra. I samme interview siger paven, at forsvarsaliancen, Danmark er med i, måske ikke direkte har provokeret Putin til at invadere, men at NATO ihvertfald har 'faciliteret invasionen'.

Er blevet ydmyget i 30 år

I marts - nogle uger efter at et bredt flertal i Folketinget besluttede at bruge mange flere milliarder på militæret, lød til fra paven, at der var brug for 'en anden måde at styre den globaliserede verden på, og ikke ved at vise tænder, som der gøres nu':

Vanvid at bruge to procent på militær

- Jeg var flov, da jeg læste, at en række stater har forpligtet sig til at bruge to procent af deres bruttonationalprodukt på at skaffe flere våben, som en reaktion på, hvad der sker nu.

- Vanvid, sagde paven ifølge DR, men selv om Allan M i ovenstående kommentar altså giver paven ret, så er de fleste af Berlingskes Facebook-venner ret så kritiske over for Frans:

- Hvad bilder han sig ind - en teolog skal ikke blande sig i politik - godt man ikke er katolik, skriver Poul V. således, og Niels W. er enig:

- Guddommeligt vrøvl.

- NATO er en forsvarsalliance og eksisterer kun på grund af det tidligere Sovjetunionen og nuværende Rusland, skriver Niels.

