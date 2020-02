Hunden døde: Nu raser Janni over dyrlæge-regning

- Helt rigtigt, det er groteske priser..

- Vores sidste regning for konsultation på under 10 minutter og nogle øredråber var 1175 kr.

Man tager sig til hovedet

Sådan skriver Elvin P i en af de 22 kommentarer, der er skrevet på Fredericia Dagblads Facebook-profil om en anden hundeejer, Janni A, der i et læserbrev klager over de dyre besøg hun aflagde hos dyrlægen - besøg, som ikke kurerede hunden.



- I dag hvor der svindles med alt, bare det går lige ind på kontoen – må man spørge: Hvem holder øje med dyrlægerne?

Husk at spørg hvad det koster

- De tager nogle priser, så man tager sig til hovedet, skriver hundeejeren, der først havde betalt 933 kroner for 20 penicillin-piller og 10 smertestillende og under 10 minutters konsultation. Og siden lige under 600 kr for 8 minutters konsultation:

- Så husk hundeejere – spørg hvad det koster – og koster det kassen – så skift dyrlægen ud eller klag til ministeren, slutter læserbrevet, der altså har givet en del debat og kommentarer. Og ikke udelukkende fra folk, der er sure:

Der er ikke tilskud fra det offentlige

- Nu skal man huske at en dyrelæge er som at betragte som et privathospital. Og der er ikke noget gult sygesikringsbevis og tilskud fra det offentlige.

- Så tænker priserne er som de er sådanne steder.

- At anskaffe sig et dyr er ensbetydende med udgifter.

- Der findes hunde forsikringer, man kan vælge og tegne som imødegår de udgifter. Et valg man har når man vælger at få et dyr, skriver Carsten P, men hvad tænker du?