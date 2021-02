Hunden gør når rotterne piver: Bliver vanvittig

- Jeg flyttede ind i den her lejlighed d. 01/06 2020.

- Og jeg har haft problemer med rotter fra dag et.

- De kravler i væggene og i loftet, og min hund gør af dem.

- Jeg er også blevet syg af skimmelsvamp.

Varmeapparaterne står på 3

Sådan indleder Mette S et brev til nationen! om at føle sig ignoreret og glemt og helt alene i sin kamp mod den udlejer, der kræver 4000 kr husleje hver måned for 59 kvadratmeter – plus 1000 i varme og 200 i el. Mette har nemlig skrevet til udlejeren og da det ikke hjalp, til kommunen.

Nu håber hun at en tur på nationen! kan få udlejeren til at ordne rotte- og svampeproblemet. Hendes mail – som nationen! har bedt udlejeren kommentere (forgæves) – fortsætter nemlig således:

- Jeg har også svamp og dårlig indeklima – her er en luftfugtighed på 65 %, som kommunen har været og lavet prøver af.

- Svampen sidder i gipsvæggene, og jeg har en rist ude i badeværelse som stinker 24/7 .

Det er ikke rart at bo her

- Varmeapparaterne står på 3, og giver ingen varme. Jeg må ha’ 2 par bukser på og 2 bluser og en hætte trøje på bare for at holde varme og sover med 2 dyner på .

- Det er ikke rart at bo her og jeg får heller ikke meget søvn på grund af de rotter, da min hund som sagt står og gør af dem , når han kan høre dem løbe rundt og de skriger .

- Det ligner i øvrigt også en total brandfælde nede i kælder, og da jeg skrev til brandtilsynet fik jeg bare en mail tilbage om, at jeg skulle sige til folk, at de skulle rydde op dernede . ’

Føler ikke at jeg bliver hørt

- Jeg har virkelig brug for hjælp i denne sag , da jeg føler at det ikke bliver hørt på mig, skriver Mette og nationen! har som sagt bedt udlejeren svare på, hvorfor Mette skal finde sig i svamp, rotter, manglende varme og rod i kælderen.

Udlejer er dog ikke vendt retur, men hvad tænker du Mette skal gøre nu?