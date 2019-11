Hundredvis af klager: DSB betaler penge retur om en måned

- Til trods for en stor og langvarig indsats med at fortælle og forklare om tilbuddet, så har der været flere kunder, der har haft svært at gennemskue betingelserne og de mange datoer.

- Det tager vi til os og gennemgår disse sager igen.

2400 kunder har fået 2000 kr. i snit

Sådan siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Kommerciel nu i en pressemeddelelse om de hundredvis af DSB-pendlere, der har haft svært ved at forstå kravet om 'købsperiode for at kunne få kompensation' i forbindelse med årets sporarbejder på Sjælland.

Efter flere måneder med det kundegenerende sporarbejde ved Ringsted, gennemfører DSB nemlig i år et forsøg, hvor de kompenserer pendlere for deres trængsler, med et tilbud om, at de i en to måneders periode fra 1. august til 30. september kan købe to måneders pendlerkort og nøjes med at betale for en måned.

Fik afslag men nu kigger DSB på dem igen

Tilbuddet er godt modtaget og pt. har omkring 2400 pendlere i gennemsnit modtaget 2000 kr. i kompensation, og næsten lige så mange sager venter på at blive behandlet i den kommende tid.

Men for nogle kunder har det altså været svært at gennemskue. De er endt med at købe deres pendlerkort, inden købsperioden fra 1. august til 30. september og har derfor modtaget afslag. Og selv om DSB i første omgang meddelte, at der ikke var noget at gøre, så vender de nu 180 grader:

- Det er beklageligt for de kunder, der har haft en dårlig oplevelse, når hensigten fra DSB netop har været det modsatte.

De får direkte besked

- Det her er et forsøg, så vi må tage den erfaring med os fremadrettet, hvis vi gentager et lignende tilbud som dette, siger Aske Wieth-Knudsen, der nu vil udvise kulance og gennemgå sagerne, så de kunder, der har købt inden købsperioden formelt begyndte og ellers opfylder betingelserne, får ændret afgørelsen og modtager tilbuddet.

Blandt betingelserne er, at kortet skal have mindst 59 dages gyldighed i perioden fra 1. august til 31. december 2019 på en strækning på mere end fire zoner på Sjælland og over Storebælt.

- Der kommer til at være tale om en sagsbehandlingstid på omkring en måned for de sager, der skal genbesøges.

- Kunder, der har søgt og opfylder de nye vilkår, får direkte besked fra DSB, skriver DSB. Hvad tænker du?