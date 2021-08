Husejer får millioner: Klage virkede

- Hvis jeg ikke kan sælge, så skal jeg til at sidde og glo ind på en 45 meter høj mur kun 135 meter væk fra vores ejendom.

- Det vil se voldsomt ud.

Byggeri til en halv milliard

Sådan lød det i Jydskevestkysten i juni måned fra en husejer i Kolding, der havde klaget til Planklagenævnet over den internationale Schou-koncerns byggeri af et nyt hovedsæde på nabogrunden: Et byggeri, der også skulle indeholde showroom og lager og stod til koste over en halv milliard kroner. .

Føler sig godt behandlet

Og nu kan samme avis fortælle, at husejeren har trukket klagen - der kunne have forsinket byggeriet eller i værste fald lagt det i graven - tilbage. Og iøvrigt solgt sit hus til Vision Properties, som er et fællesselskab ejet af netop Schou og Lars Larsen Group for 4,5 million kroner

Husejeren siger, at han ikke vil tale om sagen med pressen - men han vil godt sige, at han føler sig godt behandlet.

Ren win-win

Og det er der flere af avisens læsere, der godt forstår:

- Så slipper han da for at kigge på et 45 meter højt byggeri 135 meter væk.

- Lader jo til alle så er tilfredse, skriver Jens H således i en af de 59 kommentarer, der foreløbig er skrevet på JV.s Facebook om klagen, der er trukket tilbage:

- Ren win-win, skriver Tina L, og Tove K. er blevet inspireret af sagens gang:

- Så er det med at komme op af sæderne og klage ….

- Der er penge i fænomenet, skriver Tove.

Synes ikke han skulle have trukket klagen

Andre mener dog at forløbet minder en del om bestikkelse - bla. Kim H., der har fået seks likes for denne kommentar:

- Den klage skulle nok ikke været trukket tilbage ud fra et demokratisk synspunkt !

- Og så læser jeg artiklen sådan, at det er bestikkelse når bygherren af et stor projekt køber naboejendomme, skriver Kim, men hvad tænker du?