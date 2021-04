Husejer fuldstændig til grin: Spild af 5200 kr.

Hvis man ville have del i de 250 energi-millioner kroner, Energistyrelsen delte ud i går, skulle man have et Energimærke. Men rigtig mange kunne ikke søge, og flere føler sig nu snydt.

- Min mand kom i kø kl. 9.30 og kl. 10 fik han nummer 19.700.

- Kl. 22 i aftes var vi nummer 10264.

- Fuldstændig spild af tid.

- Når der er 8000 i kø, så burde den lukke, der bliver jo ikke tildelt til flere.

Fuldstændig til grin og fattigere

- Man er jo som borger fuldstændig til grin og kr. 5200 fattigere.

Sådan skriver en kone, hvis mand brugte onsdagen på at sidde i digital kø sammen med titusindvis andre for at ansøge om tilskud til nye vinduer til parcelhuset, til nationen!

Tilskuds-rod: Fik to kø-numre



Konen er langtfra den eneste, der synes, at den måde, Energistyrelsen fordeler energimillioner til borgerne på, er meget svær at gennemskue og meget lidt retfærdig. Måske fordi de ikke fik penge. Og efter onsdagens nedtur har hun et forslag, der handler om det energimærke, alle ansøgere skulle have klar. Et nergimærke der koster 5200 kr.

Hendes brev - som Energistyrelsen kommenterer nedenfor - fortsætter nemlig således:

Ægtepar i parcelhus: Rystet over klimaregning

Hvor mange andre har købt de mærker?

- Det kunne være spændende at regne på, hvor mange energimærker der er udarbejdet i forbindelse med denne tilskudspulje.

- Som det mindste burde vi kunne trække det som håndværkerfradrag.

- For man kan ikke søge i ordningen uden energimærke, og det er fuldstændig til grin.

- Selv har vi brugt kr. 5200 på et energimærke, som vi ikke kan bruge til noget.

Lotteriseddel

- Hvem der får del i puljen, er - som beskrevet - som at købe en lotteriseddel og så krydse fingre.

- Og der er intet først til mølle princip.

På 13 timer er der ansøgt om boligtilskud for 250 millioner

- Hvis det er først til mølle, kan jeg i hvert fald ikke gennemskue, hvordan det fungerer.

- Pengene kunne jo være brugt som tilskud til vores nye vinduer og ikke et energimærke, skriver konen. nationen! har spurgt Energistyrelsen, hvor mange mærker, der er solgt i de sidste to år og i år op til ansøgningsdatoen i går, og de tal har de ikke.

Private konsulenter

- Det er ikke os, der sælger energimærker.

- Det er private konsulenter, der laver energimærkningsrapporterne for boligejere, skriver Energistyrelsen, der dog kan oplyse, at der i alt er udstedt mere end 127.000 energimærker i 2019 og 2020.

Nedenfor kan du læse et udpluk af de mails, der er til nationen! om ansøgningsproceduren. Folk er vrede.