Husejer: - Jeg føler mig røvrendt

- Jeg er en ganske almindelig og rimelig hårdtarbejdende mand.

- Jeg traf et valg i forhold til grøn og rigtig miljøbevidst energi, da jeg for knap 2 år siden købte mit drømmehus.

- Jeg gik bevidst efter et hus hvor der enten var eller kunne installeres varmepumper.

Varmepumpe plus pillebrændeovn

- Jeg fandt huset og sælger havde endda fået installeret helt nye luft/luft varmepumper.

- Der var også en pillebrændeovn i stuen, der kunne supplere samt skabe hyggelig varme samtidig.



Røvrendt af politikerne

Sådan indleder Jesper L. en mail til nationen! om priserne på energi - og regeringens og politikernes vilje og lys til at hjælpe danskere, der er hårdt ramt.

Jesper var nemlig helt og aldeles overbevist om at han måtte falde ind under varmechecken, men det var han ikke. Hans brev fortsætter nemlig således:

Annonce:

- Jeg føler mig i den grad RØVRENDT af politikere, der gemmer sig bag flotte løfter om hjælp, mens de glemmer, at vi er rigtig mange som tænker i grøn energi ( både el og træpiller er jo grøn energi).

Dobbelt op på begge dele - og nul hjælp

- Nu står jeg foran en vinter, hvor min elregning pt. er mere en fordoblet i sommerperioden PLUS at træpiller ( bruger ca 1000-1200 kg på en vinter ) er steget med over 200 procent.



- Jeg håber VIRKELIG at der bliver sat skruetvinger på de folkevalgte inde på borgen, som med en fodnote i en lovtekst skævvrider og negligerer alle almindelige mennesker som mig, skriver Jesper, der ikke brugte over 1500 kilowatttimer i december 2021, og derfor ikke får hjælp.

Lille elregning: Frustrerende

Bliver virkelig flået

En anden træpillefyrer, Kim S, synes også folk med træpillefyr burde være omfattet af varmecheckordningen:

- Prisen på træpiller i forhold til sidste år ved samme tid (idag) er steget med ca 250%.

Annonce:

- Så os der ikke har mulighed for andre varmekilder, bliver virkelig flået denne vinter, skriver Kim, der ligesom Jesper godt kunne tænke sig at høre energiminister Dan Jørgensens svar på, hvorfor husstande, der tjener mindre end 650.000 kr og fyrer med træpiller ikke kan få en check, mens folk der tjener mindre end 650.000 og fyrer med gas godt kan.

Det spørgsmål modtog Dan Jørgensens pressefolk for en uge siden - men de er ikke vendt retur.