Husejer raser: Skraldespand for dyr

- Hej.

- Jeg er borger i Sorø Kommune. En kommune, der er ligeglad med affald i det offentlige rum.

- Jeg bor på en hjørnegrund ud til til et lyskryds.

- Her står der to bænke op til min hæk.

- Engang var der også en skraldespand.

Bliver smidt i min have

Sådan indleder Claus N et brev til nationen! om at bo i en kommune, der ikke har råd til en skraldespand. Claus har nemlig i flere omgang bedt kommunen om at genetablere muligheden for at smide bl.a. juicekartoner ud – men det vil de ikke, og det synes han er så for dårligt, at han gerne vil have hele nationen! på banen. Hans brev – som Sorø Kommune kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

- Nu bliver affaldet så smidt i min have.

- Der er tit mindre børn på besøg, som så ikke kan færdes i haven, for vi ved ikke om der ligger glasgår i græsset.

Undskyldningen er prisen

- De – kommunen – vil heller ikke flytte bænkene over på den anden siden som egentlig er Sorø biblioteks grund.

- Og undskyldningen er, at der ikke penge til skraldespand, skriver Claus og nationen! har modtaget det her svar fra Sorø:

Omprioriteringstiltag

- Skraldespanden blev nedtaget op mod nytår, som en del af udmøntningen af de omprioriteringstiltag som Sorø Kommunalbestyrelse foretog for budget 2023 i oktober sidste år.

- Her blev det besluttet at skære mængden af offentlige skraldespande ned fra ca. 215 stk. til 150 stk.

- Vej og park har derfor måtte ud og fjerne godt 30% af alle offentlige skraldespande, ud fra en prioritering om benyttelse og afstand til nærmeste anden skraldespand.

Der er en spand 60 meter væk

- Da der her i området er øvrige kommunale skraldespande inden for 60 meters afstand blev denne spand nedtaget da erfaringen var at den sjældent blev benyttet.

- Det er selvfølgelig ærgerligt at grundejer oplevet smidt affald. Men erfaringen er at folk hurtigt ændre vane og tager affaldet med videre til andre skraldespande, eller med hjem.

- Og folk som smider med affald, oftest har svært ved at ramme en skraldespand alligevel, selvom den står der, skriver Sorøs leder af Vej, Park og Trafik, men hvem holder du med her?