Husmor: Tager asylsøgere selv opvasken?

- Jeg har så ofte tænkt på, i hvilken grad de 'anbragte' i vores allesammens 'hjælpe-støtte-flygtningelejre' er med til det daglige arbejde, som det foregår i danskernes hjem: Rengøring, madlavning, havearbejde, som at gøre det pænt uden for ens bolig med lugning, fejning og rivning af området....

- Jeg ser, de får serveret mad i plastbrikker - jeg ser, der er møgbeskidt....

- Vi andre - gamle som unge - der støtter samfundet med deres daglige indsats på arbejdsmarkedet, samtidigt med at vi støtter børnene med skolearbejdet og fritidslivet - må både klare alting selv og betale for, at folkene i centrene kan sidde og kigge.

Et badeværelse kræver stor omhu

Sådan indleder Mie H et brev til nationen! om livet og serviceniveauet i de danske asyl- og udsendelsescentre - dem hun kalder 'hjælpe-støtte-flygtningelejre'. Mie skrev fordi hun havde læst den 18-årige syriske flygtning Rahimas beretning om et besøg i udsendelsescenteret Kærshovedgård - 28 asylsøgere sultestrejkede: Ingen tog notits af dem(1223 kommentarer) - og nationen! har på baggrund af Mies brev bedt chefen for udsendelsescenteret om en kommentar. Den kan du læse nedenfor. Mies brev fortsætter således:

- Jeg tror, de hellere end gerne ville give en hånd med i de daglige sysler, men ingen organiserer det og lærer dem det...

- De kender jo ikke til, hvad der kræves for at vedligeholde alt, hvad vi omgiver os med.

- Et badeværelse, delt af mange folk, kræver en stor omhu og indsats hver dag.

Og hvad med taknemmeligheden?

- I øvrigt er det svært, for de mange mænd er jo opdraget til, at de absolut ikke skal røre “kvindearbejde”, selv den fattigste mellemøst-mand er konge derhjemme og har en kvinde der - en “husslave”.

- Hvorfor skriver I ALDRIG ud fra den vinkel?

- Det er altid den store jammersang om, hvor svært asylsøgere og flygtninge har det.

- De kunne jo også blive stillet det spørgsmål : 'Hvordan havde I det i den afrikanske slum med dagliglivet....? Hvad var din indsats? Hvad er din indsats her på stedet?'

- Og allersidst - hvad med taknemmeligheden og respekten, nysgerrigheden .....med henblik på, hvordan befolkningen i værtslandet gennem tiderne har kæmpet for at udvikle det her samfund, som huser dem.

- De har dog haft energien og overblikket til at finde hertil, skriver Mie H og sender sine 'allervenligste hilsner'.

Beboerne skal gøre rent på deres egne værelser

nationen! har på baggrund af Mies brev spurgt Udlændingeinstitution Kærshovedgårds chef Niels Johan Geil, hvor meget de cirka 300 beboerer deltager i rengøring, madlavning, opvask, tøjvask, havearbejde, snerydning - og hvor mange der er ansat til udføre de samme opgaver. Og det vil chefen gerne svare på:

- Beboerne på asyl- og udrejsecentre skal alle indgå en kontrakt med centeret om rengøring på eget værelse, udførelse af praktiske opgaver som fx køkkenarbejde og vedligeholdelse af udendørs områder samt deltagelse i undervisning.

Og et firma gør rent de andre steder

- Vi har 9 ansat i køkkenet, og det er et eksternt firma, der gør rent på de arealer, beboerne ikke selv gør rent, skriver Niels Johan Geil, der ikke havde mulighed for sende et eksemplar at den omtalte kontrakt, men hvad tænker du?