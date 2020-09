Hussain: Min søn skal ikke være bandekriminel

22-årige Hussain vil gerne hjælpe andre unge indvandrere med at få succes i Danmark. Og han håber at de selv -eller deres forældre læser med her.

- Indvandrermænd klarer sig meget dårligere end kvinderne.

- Problemet eksisterer fordi indvandrerfamilier bruger alle deres ressourcer på pigerne, da de kommer til at definere familiens ære.

- Den massive sociale kontrol som pigerne er udsat for foregår mange steder i danske indvandremiljøer, hvor hjemlandenes normer og traditioner bliver udført.

Deres drenge bliver samfundets tabere

- Og imens familierne bruger alt for meget energi på deres piger, bliver deres drenge samfundets tabere.

Sådan indleder Hussain A et brev til nationen! om opdragelse og forskellen på drenge og piger. Hussain A – der tidligere har optrådt på nationen! i omskæringsdebatten med Muslim: Omskæring burde være ulovligt på raske børn! og også er aktiv på Facebook, hvor han støtter det Konservative Folkeparti - har skrevet et par gode råd til forældrene til andre unge indvandrere/efterkommere. Og hans budskab er, at hvis de forventer et nyt adfærdsmønster hos deres drenge - bliver de nødt til at genopfinde den opdragelses-fremgangsmåde mange har anvendt indtil nu.

Hans brev, som han synes er meget aktuelt efter fredagens skuddrab på Frederiksberg fortsætter derfor således:

Fundamentalistisk kulturforståelse

- Mine personlige erfaringer er at nogle forældre bevidst og ubevidst er præget af en fundamentalistisk kulturforståelse, hvor kvinderne lever under kontrollerende omstændigheder, alt imens de fraskriver sig ansvaret for deres drengebørn.

- Dette er med til at opfostre soldater i bandemiljøet, da drengebørnene kommer til at vokser op uden respekt og uden at kende til de sociale spilleregler.

- Det er også et udtryk for forfejlet integration i Danmark.

Små børn med skydevåben- Så sent som i fredags blev en 18 årig skudt på åben gade. De anholdte i sagen er henholdsvis 14 og 16 år gammel. Om man ville anerkende problematikken eller ej, så er det et resultat på dårlig opdragelse. Hvad laver små børn med skydevåben, hvor FANDEN er forældrene?!



-Jeg har skrevet 4 ultimative råd. Råd som jeg selv vil følge når jeg skal have børn, og råd som jeg er sikker på, vil betyde, at der bliver mindre bandekriminalitet blandt unge indvandrersønner og mere frihed til at vælge kærester og tøj for de unge kvinder.

1. Hvad der gælder for en dreng, skal også gælde for en pige

- Du må gerne have en forestilling om hvordan kønsroller fungere i samfundet, og hvile idealer en kvinde og en mand bør leve op til.

- Men du skal først og fremmest anerkende at en kvinde er lige så meget værd som en mand, og omvendt. Social kontrol overfor jeres døtre, mens jeres sønner er dybt involveret i bandekriminalitet, er nogo.

2. Tag noget ansvar, eller brug kondom

- Alt for mange forældre har bevidst eller ubevidst frakastet sig ansvaret for deres børn. Det er skræmmende, og uacceptabelt. Tag en snak med dit barn. Deltag i arrangementer på skolen, vær en aktiv del af børnenes liv. har du som forældre ikke overskud til dine børn, skulle du nok ikke have fået nogle

3. Ord frem for slag

- Du må aldrig slå dine børn. Da det kun gør dem mere aggressiv overfor andre på institutionen. Allerede fra en ung alder, kan man udvikle indre aggressioner og frustrationer, som kan være en begyndelse i den kriminel løbebane

4. Giv barnet omsorg, så dit barn ikke søger det andre steder

- Drivkraften og sammenhængskraften i det kriminelle miljø, er små børn som bliver indoktrineret og fordærvet.

- ALLE børn uanset baggrund har et potentiale til at blive til noget i Danmark. Snak aldrig ned til dit barn, motiver dit barn i stedet for at brænde broer med jeres børn.

- Folk i det kriminelle miljø har ingen forståelse eller følelser, de laver jeres børn til gadesoldater, så de kan terrorisere de danske gader og stæder.

Sådan lyder rådene fra Hussain, men hva tænker du?