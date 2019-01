Hvad fanden sker der: Nybagt mor skal udvises - fra Sverige

Du har måske undret dig over de barske danske udvisningsregler, men nu viser det sig, at de svenske regler også kan splitte familier. Lige nu raser tusindvis således over udvisningen af 34-årige Leile de Souza Holmström

- Vafan (hvad fanden red)

- Migrationsverket (den svenske udlændingestyrelse red) arbejder da på en meget mystisk måde.

- Sender folk, som opfører sig pænt ud, og lader hjemvendte IS-soldater og terrorister blive.

- Sverige er i sandhed ved at være ødelagt.

Hendes svenske mand kan forsørge hende

Sådan skriver Veronika E i en den pt mest populære af de cirka 500 primært forargede kommentarer, der er skrevet på den svenske avis Aftonbladets Facebook-profil om at 34-årige Leile de Souza Holmström er blevet bedt om at forlade Sverige og rejse hjem til Brasilien. Leile har nemlig lige født en pige, og Veronika er ikke den eneste, der synes at udvisningen - som handler om at hun skulle have søgt opholdstilladelse før hun kom til Sverige - er dybt umenneskelig:

- Hvordan kan det være muligt, at man bliver udvist når man har en svensk mand/sambo? Som endda kan forsørge én?

Troede ikke Sverige splittede familier

- Troede at Sverige var et land som ikke splittede familier, skriver Anna S og Ingegerd R skriver - fuldstændig på linje med tusindvis af de kommentarer, der er kommet til tilsvarende udvisningssager i Danmark de senere år - at hun føler sorg, for den udvikling Sverige har taget:

- Ja, behold lortet i Sverige.

- men at lade gode mennesker med gode forudsætninger blive, nej, det går ikke.

- Fy fy fy, totalt inkompente mennesker, der styrer dette land, skriver Ingegerd.

Konsekvenser af hårde og firkantede regler

Avisen har talt med chefrådmand ved Migrationsdomstolen i Malmø, der ikke vil kommentere den konkrete udvisning. Men han vil godt sige, at loven kan virke barsk:

- Lovgivningen er udformet fordi regering og rigsdag har bestemt, at indvandringen skal reguleres.

- Og så har vi fået nogle hårde og firkantede regler, som i visse tilfælde betyder, at mennesker bliver ramt af unødige og besværlige konsekvenser, siger Fredrik Löndahl, men hvad siger du?

