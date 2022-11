Hvad laver han i Moskva?

Mens hele verden følger med i klimatopmøde og amerikansk valg, så er Indiens udenrigsminister taget til Moskva for at lave handelsaftaler

- Det her venskab skal bare aldrig stoppe.

- Vi kan ikke stole på vesten.

I tykt og tyndt

Sådan skriver Neelam i en af de 400 kommentarer, der er skrevet på den indiske udenrigsminister Dr. S. Jaishankars twitter-profil om besøget i Moskva. Og de møder Jaishankar havde med kollega Sergei Lavrov. Og neelam er ikke den eneste, der glæder sig over, at de to lande kan snakke - og handle - sammen.

- Rusland er vores partner i tykt og tyndt, skriver TN Subramanian, og Aman V. er enig:

- Israel og Rusland er de eneste, Indien kan stole på.

Rusland er nu Indiens vigtigste olieleverandør

Ministeren - der har fået mere end 9000 likes - på Ruslands-tweetet, afslører ikke mange detaljer om besøget. Men Timesofindia skriver, at der er indgået aftaler om at handle i rubler og rupee istedet for dollars. Og om energiforsyninger. Rusland overhalede Saudi Arabien som Indiens største olieleverandør i oktober. Indien er verdens tredjestørste olio-importør.

Evig skam over Indien

Men selv om der altså er en del, der roser de russisk-indiske udenrigsministermøde, så er der også nogen, der synes, det er forkert at tale med Rusland for tiden:

- Du ville nok have udvekslet synspunkter med den tyske udenrigsminister under 2. verdenskrig, skriver RPT, og Esben R er heller ikke begejstret:

- Tillykke med at I støtter folkedrab og erobringskrig.

- Evig skam over Indien, skriver Esben, men hvad tænker du?

