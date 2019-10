Hvalpen Bacon skulle flyve med SAS: Endte i klageafdelingen

Torben troede det var en simpel sag, at hente sin nye hundehvalp i England. Han ringede til SAS, og fandt ud af, at han tog fejl.

- Jeg har købt en hund i Scunthorpe England. Den skal hedde Bacon.

- Det er en Staffordshire bullterrier, i daglig tale ’Staffy’ (ikke at forveksle med American Staffordshire ’Amstaff, som er ulovlig og tre gange så stor)

- En Staffy bliver kaldt ’The nanny dog’ pga. dens kærlige natur ikke mindst ift børn.

- Og det er svært at finde de hvalpe i DK.

Først skulle de bruge et booking-nr

Sådan indleder Torben R en mail til nationen! om det der i hans øjne burde have været en meget simpel sag . men som nu er endt med frustration og ekstra-regning på 495 kr. For da Torben ringede til SAS for at høre, hvordan han kunne rejse til Manchester alene og retur med sin nye hund, så blev han mødt med flere forskellige beskeder. Og til sidste endte han med at ringe til et andet fly-selskab. Hans brev – som kommenterer nedenfor – fortsætter nemlig således:

Og sagde at jeg ville kunne få pengene retur

- Da jeg ringede til SAS for at finde ud af om jeg kunne rejse med Bacon (vægt 5kg, alder 10 uger) fra UK til København, sagde medarbejderen ’ja, men hun skulle bruge et booking nr. for endelig bekræftelse’.

- Jeg fik også besked om, at hvis hunden ikke kunne komme med, ku jeg få mine penge retur.

- På Momondo (Flightfinder) bookede jeg så en tur/retur til Manchester, men da jeg ringer til SAS fortæller en ny medarbejder mig, at det på ingen måde er tilladt at rejse med en hund hverken til eller fra UK!

- Jeg spørger så, om jeg må tale med hendes leder, hvortil hun svarer, at det ikke er muligt da hendes leder er til møde mellem 14. og 15. Hun lover at få lederen til at ringe mig op samme dag.

Først var lederen i møde - og så var der ingen leder

- Jeg afbestiller derefter min rejse, det koster kr. 495,-

- Kl 15.30 ringer jeg retur til SAS og taler med en ny medarbejder, der kan oplyse mig om, at der ikke findes nogen ledere på deres kontor..

- Denne medarbejder viser forståelse for min frustration og guider mig til en side hvor jeg kan skrive en klage.

- I klagen beder jeg igen om information, om jeg kan rejse med Bacon fra UK til DK, og om at få dækket min udgift ifm afbestilling.

- Klageservice vender hurtigt tilbage og skriver at jeg godt kan rejse med min hund fra UK til DK, og at de blot skal have mit booking nr. for at refundere min udgift.

- Jeg svarer med mit booking nr. og spørger endnu en gang, om de er helt sikre på at jeg kan rejse med Bacon fra UK til DK.

Klageservice siger ikke noget om min hund

- Klageservice svarer blot at jeg selv skal henvende mig til Momondo (Flightfinder) og henviser til SAS 24 timers afbestillingsservice. De svarer ikke på hvorvidt jeg må rejse med Bacon!

- Siden da har de ikke svaret på yderligere henvendelser, og Flightservice siger at de ikke er underlagt SAS 24 afbestillingsservice.

- Jeg ringede så til KLM, og de accepterede i én og samme samtale, at jeg må rejse med Bacon (den 28/10) og de bookede rejsen, modtog betaling og sendte en kvittering på alt, skriver Torben, der ikke kan forstå den rundtur har har fået i SAS' system. Og i det svar som SAS har sendt til nationen! skriver de også, at han oplevelse ikke lever op til SAS' standarder:

SAS: Forløbet lever ikke op til SAS' standard

- Vi beklager selvfølgelig først og fremmest misforståelserne mellem kunden og vores kundeservice.

- Forløbet lever selvfølgelig ikke op til den standard, som SAS står for'

- Af vores hjemmeside fremgår reglerne for at rejse med en hund i kabinen dog klart og tydeligt.

Og vi tager ikke hunde i kabinen fra UK

- Her står der, at hunde ikke er tilladt at tage med i kabinen på netop SAS-flyvninger til Storbritannien/UK.

- Derudover kan jeg forstå, at kunden i dette tilfælde har købt flybilletten gennem en tredje part (Momondo/Flightfinder).

- Det betyder, at kunden skal rette henvendelse til rejsebureauet for eksempelvis at gøre brug af 24 timers fortrydelsesretten, som vi altid tilbyder. Det er dog op til rejsebureauet at aktivere den, da de har udstedt billetten.

- Vi anbefaler, at man bestiller billetter direkte via vores hjemmeside SAS.dk, hvor vilkår, regler og priser altid tydeligt fremgår, lyder det fra SAS' fungerende pressechef, men hvad tror du der sker nu?