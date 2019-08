Hvem boede på værelset før os? Caroline får 1000 kr i kompensation

- Jeg og min kæreste rejste til Kreta med Bravo Tours d. 1/8-19. Men vores ferie startede dog ikke som forventet.

- Vi ankom til vores hotel kl. cirka 01.40 fredag d. 2/8-19, og blev mødt af et mørkt og lukket hotel.

- Vi stod sammen med guiden i et par minutter, før ham, der ejede hotellet, kom og åbnede for os. Han var meget forvirret, havde svært ved at stå på sine ben og havde i særdeleshed svært ved at skjule sin tilstand.

- Selv hans ånde indikerede, at han lige var kommet fra en lokal bar - fuld det var han i hvert fald!

Var ikke trygge ved at give ham vores pas

- Da han havde fumlet lidt med nøglerne og fået vores pas, hvilket vi egentlig ikke var særlig trygge ved hans tilstand taget i betragtning, lukkede han os ind på vores værelse - hvor der en muggen og fugtig lugt.

- Klokken var mange, vi havde rejst i mange timer, så vi åbnede vinduerne og lagde os til at sove uden videre eftertanke.

- Om morgenen ville jeg så tage et glas i det øverste hjørneskab, men jeg blev nærmest væltet omkuld af en lugt af mug.

- Skabet var råddent i alle hængslerne, gule plamager løb ned ad den inderste skabsvæg og der var blå plamager oppe i hjørnet af skabet.

- Selv laminatet var blødt at røre ved og det træ, skabet var lavet af, var råddent.

Fik at vide at der havde været problemer før

Sådan indleder Caroline H en klage til Bravo Tours, som nationen! også har fået tilsendt. Caroline mener nemlig ikke at selskabet tog hende og kærestens mugproblemer spor seriøst. Og derfor vil de gerne i kontakt med de turister, der boede på værelset før dem. For som du kan læse, så var mugproblemet på værelse 102 på hotel Pella Stella ikke nyt. nationen! har bedt Bravo Tours om at kommentere klagen, og deres svar til Caroline kan du læse nedenfor. Carolines beretning fortsætter således:

- Vi valgte at få det bedste ud af dagen og se lidt bort fra lugten fra skabene.

- Da det så blev aften, gik vi ud for at hente noget take away, da jeg var syg med maveinfluenza. Dørene var lukket i max 30 min., og da vi åbnede dem igen, var lugten kraftigere end før.

- Lidt tid efter kom der et hold danskere hen til os for at informere os om, at få dage forinden, at vi flyttede ind på værelset, var et andet hold gæster blevet flyttet ud af selvsamme værelse grundet skimmelsvamp.

- Da vi fik denne meddelelse, ringede vi med det samme til Bravo Tours servicetelefon, hvor vi talte med en guide, der selvfølgelig var meget ked af situationen, ville tjekke op og sende en ung pige fra hotellet ind for at se på det.

Bravo Tours kunne ikke gøre noget

- Pigen kom, men hun havde ingen idé om, hvad skimmelsvamp var, og havde blot at sige, at det var blevet gjort rent, men at hun da godt kunne gøre det igen - problemet her var bare, at en klud og sæbevand ikke kunne fjerne de rådne skabe.

- Vi ringede endnu engang til Bravo Tours, hvor vi blot fik beskeden om, at der ikke var noget, de kunne gøre, da der ikke var nogen ledige værelser på hotellet eller ledige værelser på andre hoteller.

- Men da vi selv gik ind på Bravo Tours hjemmeside for at søge på ledige hoteller - der fandt vi både pladser ved et uspecificeret hotel samt et hotel, der lå blot 5 minutters kørsel fra vores hotel.

Og 'mug' førte ikke automatisk til opgradering

- Da vi ikke følte, at servicetelefonen ville gøre mere for os, ringede vi så i stedet hjem til hovedkontoret i håb om, at de ville gøre noget. Men der fik vi blot meddelelsen om, at vi kunne sende en klage, når vi kom hjem, også måtte vi få det bedste ud af vores ferie.

- Ydermere fik vi kastet i hovedet, at man jo ikke kunne forvente, at man bare kunne blive opgraderet, fordi værelset var 'lidt' muggent.

- Og at vi - nu hvor vores hotel var så billigt - heller ikke kunne forvente, at det ville være prangende.

- Godt nok var det en form for afbudsrejse, idet vi bestilte den cirka 1 uge inden afrejse og den var sat ned, men når det så er sagt, så endte vi så med at betale omkring 3400 pr person kr. for et muggent værelse.

Kimede dem ned - og fjerde dag fik vi nyt værelse

- Min kæreste kunne ikke sove om natten, da air-condition ikke var en mulighed, da vi ikke følte for at sprede bakterierne i værelset. Så vi sov med vinduerne åbne hver nat for ikke at være ved at blive kvalt i muggent lugt.

- Vi kimede derfor Bravo Tours ned, og hver gang fik vi den samme besked 'der er desværre ikke noget, vi kan gøre, alt er booket'.

- Langt om længe - på den fjerde dag - efter mange telefonsamtaler frem og tilbage, fik vi så et nyt værelse på hotellet.

- Det pudsige var, at hotellets medarbejder kunne fortælle, at netop dette værelse havde stået tomt i al den tid, vi havde været der - det var bare dyrere værelse og derfor var vi ikke blevet flyttet af Bravo Tours.

- For mit vedkommende vil jeg nok mene, at utilfredse gæster er værre end lidt ekstra penge for at få tilfredse gæster.

Så halvdelen af vores ferie blev spildt

- Vi endte altså med at få et nyt værelse, men det er bestemt ikke ens betydende med, at vi er tilfredse eller havde den ferie, vi havde gået og drømt om.

- Halvdelen af vores ferie blev spildt med at kæmpe for at få et nyt værelse - hvis jeg skulle komme med min ærlige mening, så burde man ikke kæmpe for at få et andet værelse, når det værelse, man bor på, åbenlyst er muggent, slutter Caroline, der altså gerne vil i kontakt med de beboere, der blev flyttet fra værelse 102 på Hotel Pella Stella på Kreta pga mug. Hvis det dig, så skriv på denne mail).

Luften er indelukket

nationen! har bedt Bravo Tours om at kommentere klagen/sagen - det har de ikke gjort - men de har sendt dette svar til Caroline:

- Vi har nu haft mulighed for at undersøge jeres venlige henvendelse, og kan derfor vende tilbage med et svar.

- Ved ankomsten til hotel Pella Steve 2 får I udleveret nøglen til jeres 1-værelses lejlighed af hotellets ejer. Som I selv oplyser, var vores rejseleder sammen med jer, og han kan ikke nikke genkendende til jeres beskrivelse af ejerens tilstand. Det var midt om natten, og ejeren havde tydeligvis lige sovet.

- Da I kommer ind på jeres værelse, er luften indelukket. Det kan den let blive i de høje temperaturer og med megen brug af air condtion. Det går dog normalt hurtigt væk, når man lufter ud.

Og næste dag viser det sig at der er fugtskade

- Næste dag viser det sig desværre, at der er en fugtskade i et af køkkenskabene. Det er en ting, der let kan opstå, netop fordi luftfugtigheden er meget høj, og megen brug af air condition udvikler kondens. Vi ved, at de lokale myndigheder har været ude og inspicere værelset efterfølgende, og der er ikke fundet tegn på skimmelsvamp; men blot en fugtskade.

- Det var venligt af andre gæster, at informere jer om, at et andet hold gæster havde klaget over denne fugtskade ugen før.

- Vi kan i parentes tilføje, at skimmelsvamp er meget sjældent, men fugtskader er nemme at få under varme himmelstrøg – og især når der også er aircondition involveret. Hotellet sørgede dog omgående for ekstra rengøring af skabene.

Vi ved at ejeren nu har udbedret skaden

- Blot for en god ordens skyld, skal vi sige, at Pella Steve 2 ikke er et hotel, hvor vi har mange gæster, men vi bruger det fra tid til anden, og det har vi gjort gennem flere år – også i år, hvor vi mere eller mindre har haft gæster hver uge. Vi har tjekket vores korrespondance, og vi har i år siden april haft én enkelt reklamation på stedet, så vores gæster er normalt meget tilfredse med stedet.

- Vi ved, at ejeren nu har udbedret fugtskaden; men den indelukkede lugt kan sikkert opstå igen, hvis lejligheden er lukket i et par dage. Sådan er det desværre på sydpå, og det er vi opmærksomme på.

Så i kan få 485 kr for jeres tid

- På jeres feries 4. dag fik I en anden lejlighed, og vi kan derfor imødekomme jer med i alt kr. 485,- for den tid, I har brugt på at flytte.

- Beløbet udgør en såkaldt dagsandel af hele rejsens pris og bør ikke forveksles med en døgnandel. Beløbet er udregnet efter almindelig Pakkerejse-Ankenævns praksis.

- Det er rigtigt ærgerligt, at I og vores rejseledere ikke formåede at få jer flyttet til en anden lejlighed på et tidligere tidspunkt i jeres ferie. Vi kan tilføje, at på det tidspunkt I var på Kreta, var det højsæson, og da var alle hoteller udsolgte, måske med en enkelt ledig nat her og der, men ikke på ugebasis.

- Vi synes derfor, det er ekstra ærgerligt, hvis en lejlighed havde været ledig hele tiden på Pella Steve 2.

- Vi har forståelse for, at vores rejseledere burde have lavet en tættere opfølgning på dette, og det har vi naturligvis påtalt overfor den pågældende. Efter flytningen hørte vores rejseledere ikke mere fra jer, og de tillod sig derfor at formode, at de sidste dage forløb til jeres fulde tilfredshed.

Og vi vil gerne forhøje kompensationen til 1000 kr

- Vi er kede af at høre, at du var syg af maveinfluenza de første dage af jeres ferie. Vi kan anbefale, at du tager kontakt med din rejseforsikring, da man ofte har en dækning der for mistede feriedage. Vi håber, du er helt ovenpå igen.

- Når vi kigger på sagen, finder vi ikke, at vores rejselederservice har været helt i top. Derfor vil vi gerne pr. kulance forhøje kompensationen til i alt kr. 1.000,- som fuld og endelig afgørelse.

- Beløbet svarer til 15% af hele jeres rejses pris inkl. flyrejse, bagage, transfer, hotelophold og morgenmad.

Forbrugerne er fremragende beskyttet

- Vi vil gerne gøre opmærksom på, at i Danmark har vi en fremragende forbrugerbeskyttelse - for rejsebranchens vedkommende gennem Ankenævnet for Pakkerejser. Det virker rigtigt fint.

- Er der noget, der ikke virker på sin ferie, skal man først og fremmest straks tage kontakt på rejsemålet til hotel eller rejseselskab. Udbedres tingene ikke straks eller til fuld tilfredshed, så kan man klage til sit rejseselskab via mail.

- Her kan man forvente et svar inden 4-6 uger, der er normal praksis.

- Er man ikke tilfreds med svaret eller forklaringen, kan man gøre opmærksom på dette, og kommer man til en tvist, har man Pakkerejse-Ankenævnet som instans at gå til. Her er der jurister og repræsentanter fra forbrugermyndighederne, og man får her en uvildig afgørelse.

Vi i bravo Tours kan rigtig godt lide Ekstra Bladet

- Vi kan i Bravo Tours rigtigt godt lide Ekstra Bladet, der er en glimrende avis og tager mange gode ting op, men vi synes det er ærgerligt, at I vælger at gå til Ekstra Bladet før I har givet rejsearrangøren mulighed for at behandle jeres reklamation.

- I Bravo Tours retter vi os 100% efter Pakkerejseankenævnets praksis og afgørelser, og det har ingen indflydelse om Ekstra Bladet er involveret eller ej, skriver Bravo Tours, og den udgang på sagen er Caroline sådan set tilfreds med:

- Det er vel okay.

- Vi havde dog nok håbet og forventet, at de ville være mere forstående overfor vores situation.

- De 1000kr kompenserer jo langt fra alt det postyr, vi havde med det de første 4 dage, skriver Caroline til nationen!, men hvad tænker du?