Hvis Greta havde været en dreng havde han også været vanvittig irriterende

Problemet er, at debatten om klima bliver useriøs, når den får lov at blive anført af naive skolebørn.

- Jeg har læste Getti Amiris indlæg 'Vil I virkelig hellere svine Greta end redde verden?.

- Hun vælger at gøre problematikken til et kønsspørgsmål i stedet for at forholde sig til sagens kerne.

- Ja, jeg er en mand og ja, jeg finder Greta Thunbergs adfærd og attitude vanvittig irriterende og øretæveindbydende.

Greta Thunberg fik den ikke, selvom hun længe havde været kæmpefavorit til at modtage Nobels Fredspris. Foto: Screenshot frs Unibet 26/9 og Stine Bidstrup/Ritzau Scanpix

Enormt træls

- Men ved du hvad, Getti?

- Jeg har det på samme måde med mange kendte mænd.

- Jeg synes ligeledes, at det er enormt træls, når multimillionærer som Leonardo DiCaprio står og prædiker om global opvarmning, alt imens han selv fræser rundt i privat jet og fester på sin luksusyacht.

Irriterer mig, at en 16-årig skoleelev får taletid

Sådan indleder Peter K. et brev til nationen! om køn, klima og Greta Thunberg. Peter havde nemlig aldrig tænkt over, at den 16-årige Nobelspris-kandidat er en pige, før ligestillingsdebattørerne bragte det på banen - hans brev fortsætter derfor således:

- At Greta Thunberg møder kritik og modstand har intet med hendes køn at gøre, for tror du helt seriøst, at en 16-årig knægt var blevet modtaget anderledes, hvis han havde stået og teet sig som en sindssyg foran verdens ledere?

- Det der irriterer folk som mig, er at et 16-årigt skolebarn der knap nok er begyndt på livet og som ingen videnskabelig eller forskningsmæssig baggrund og uddannelse har, pludselig får tildelt en masse taletid og skal stå og belære alle andre om hvordan tingene hænger sammen.

- Samtidig synes at jeg er det forkasteligt, at Thunbergs forældre, og hvem der ellers står bag hende, vælger at manipulere og udnytte et sygt barn (ja, hun har en diagnose) for egen vindings skyld.

Problemet er, at debatten bliver useriøs

- Problemet ligger i, at debatten om klima bliver useriøs, når den får lov at blive anført af naive skolebørn eller elitære, virkelighedsfjerne typer fra Hollywood.

- Fordi ofte handler det for disse mennesker (og I Thunbergs tilfælde, folkene bag hende) mere om at skabe opmærksomhed omkring sin egen person end rent faktisk at prøve at skabe nogle reelle forandringer.

- Så til dig, Getti, hold nu op med altid at blande kønskamp og påstået sexisme ind alle mulige steder, hvor det ikke hører hjemme.

- For sjovt nok havde jeg aldrig (og det gælder sikkert også for mange andre af hendes mandlige kritikere) tænkt videre over Greta Thunbergs køn, indtil DU valgte at bringe det på bane.

Alle - uanset køn - kan havne i skudlinjen

- Måske du selv skulle overveje at kigge lidt på dine egne fordomme og dit eget syn på os mænd, Getti. Specielt når man tager i betragtning, at mange af dine indlæg udelukkende handler om at udpege (i dine øjne) alle vores fejl og mangler.

- Alle, uanset køn, der vælger at blande sig i den offentlige debat og udtaler sig om følsomme eller kontroversielle emner, kommer unægteligt til at befinde sig i skudlinjen.

- Lad være at med at tro, at det kun sker for kvinder, eller at kvinder er specielt udsatte i denne sammenhæng, skriver Peter K, men hvad synes du?