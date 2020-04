Hvor er jeg taknemmelig for at bo i Danmark

- Det er 'lidt mærkeligt', at vi mennesker først begynder at sætte pris på noget, når vi mister det,

- Såsom frihed til at gå på museum, i kirken, på restaurant mm.



- Ved ikke om det er fordi jeg er blevet halvgammel, men jeg er begyndt at bruge nogle minutter hver dag før sengetid på at tænke over alle de goder, jeg har ved at leve i Danmark.

Så mange der er utilfredse

Sådan indleder nationen!-debattøren baremedkant.dk et brev om være dansker i Danmark, ramt af begrænsninger og føle taknemmelighed for hverdagen.

Du er også meget velkommen til at skrive til nationen!, hvis du har noget på hjerte, eller bare vil fortælle, hvordan du oplever corona-tiden, det kan du gøre på denne mail. Baremedkant.dks brev fortsætter således:

- Der er så mange, der er utilfredse og brokker sig (for meget synes jeg),

når deres telefon ikke bliver repareret indenfor to dage, når deres tøj først kommer med posten om fire uger pga viruskrisen, når de ikke kan mødes med vennerne på en cafe pga. Danmark lukker ned etc. etc.



Lev og vær syg i et af de bedste lande

- Men Danmark er et af de bedste lande i verden, både at leve i og være syg.

- Borgere i mange andre lande har flere hundrede kilometer til indkøb, skole og hospitalet - mens vi danskere tager det som en selvfølge, at det er lige om hjørnet (de fleste steder i DK).



- Vi har et socialt sikkerhedsnet som mange lande er begyndte at kopiere,

og alle får penge og vi har adgang til gratis uddannelse.

- Desværre er der mange danskere som mangler lidt dannelse til at se ud over deres egen næsetip.



- Jeg bruger hver aften nogle minutter, hvor jeg tænker over hvor heldig (og taknemlig) jeg er ved at være dansker.

Går aldrig sulten i seng

- Foruden min sikkerhed, hvis jeg bliver syg eller mangler penge,

så har jeg lært at læse i skolen, så jeg fordyber mig i bøger om videnskab og historie

- Jeg går aldrig sulten eller tørstig i seng, jeg har varme, tag over mit hovedet,

min frihed til at ytre min mening både mod regering og Kongehuset uden at jeg skal frygte politet eller hæren, som i mange andre lande, hvor befolkningen bliver holdt nede med en hård hånd.

- Ved siden at mit arbejde, så arbejder jeg også som frivillig to steder. Det er min måde at: To pay it forward, hilser Baremedkantdk, men hvad med dig?