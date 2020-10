Hvor mange burgere kan du se her?

- EU's plan om at forbyde fødevareproducenter at bruge 'kød'-udtryk til at beskrive deres plantebaserede varer, er ikke bare komplet unødvendigt - det er også en bombe under arbejdet med at sikre et bæredygtig fødevaresystem.

Sådan skriver The Good Food Institute, der arbejder med at promovere plantebaseret kost som f.eks. plantebaseret bacon, i et Facebook-opslag, om den afstemning EU-Parlamentet skal have i morgen.

Her skal de folkevalgte nemlig tage stilling til om det kun er produkter, der indeholder kød, der må beskrives med 'kød'-udtryk som 'bøf', 'pølse' og 'burger'. Eller om man godt kan markedsføre nøddebøffer, plantepølser eller vegetarburgere.

- Hvis vi ikke beskytter kødprodukterne, risikerer vi at vildlede forbrugerne og tillade, at alt det arbejde, som er blevet udført af kødproducenterne i årenes løb, bliver hijacket, så de ikke længere kan udvikle deres kendte produkter, lyder det fra Copa Cogeca, som organiserer europæiske landmænd, ifølge Financial Times, der også kan oplyse, at Frankrig har forbudt de grønne fødevarefirmaer at bruge kødsprog, mens Holland har accepteret, at en bøf kan være lavet af nødder, men hvad tænker du?

Og har du nogen forslag til andre navne til de plantebaserede produkter?