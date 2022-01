Hvorfor har ingen fortalt det?

Claus synes slet ikke politikerne eller gassælgerne har informeret nok om, at priserne eksploderer. Han fik et chok, da han kiggede på sin PBS-oversigt i går

- Jeg må i den grad sige, at jeg blev total rystet over at se min PBS-oversigt i går.

- Her fremgår det, at vores gasudgift er steget fra 911 kr. aconto for et kvartal sidste forår - til 6594 kr. for det her kvartal. Kubikmeterprisen kan man se er steget fra to kr. til næsten 14 kr.

- Det er en prisstigning på min. 700 hundrede procent?

- Hvordan i al verden kan gasleverandøren tillade sig at lave sådan en EKSTREM stor stigning uden at informere os forbrugere bedre om det?

Ikke i min vildeste fantasi

Sådan skriver Claus A fra Hvidovre til nationen! om de vilde prisstigninger på energi, der har ramt hele Europa - og som i morges fik klimaminister Dan Jørgensen til at holde hasteforhandlinger med Folketingets partier om, hvordan folk som Claus, der har gasfyr, kan få en hjælpende hånd.

Hvorfor har ingen fortalt os om det?

- Ingen havde vel i deres vildeste fantasi forestillet sig en så ekstrem stigning?

- Mit spørgsmål er, om jeg/vi som forbruger overhovedet har nogen mulighed for at klage over sådan en total umenneskelig ekstra stigning og tilhørende kæmpe ekstra udgift ?

- Og hvorfor har ingen fortalt os forbrugere om denne helt vilde stigning.

Næsten ubetalelig regning

- Vi står nu med en næsten ubetalelig udgift i vores hverdag, skriver Claus, der ikke giver meget for, at klimaministeren nu vil sende en check på 'et par tusinde kroner' af sted til husejere med gas.

- Det rækker jo slet ikke, siger Claus, men hvad siger du?

