- Jeg synes, vi skylder alle - ikke mindst de alvorligt syge patienter - at vi får det ud af den her forsøgsordning, som de alle går og håber på og drømmer om.

- Derfor giver det ikke nogen mening at forsætte helt hovedløst, når vi allerede nu ved, at forsøgsordningen ikke virker.

Problemer med læger, prisen og udvalget

Sådan siger Klaus Høm, formand for Scleroseforeningen, til DR Nyheder om den fireårige forsøgsordning med medicinsk cannabis, der trådte i kraft i 2018. Og som ifølge ham og Giftforeningen - og en lang række sundhedsordførere fra Christiansborg, som DR også har talt med - ikke virker.

Der er p.t. fire cannabis-produkter på det danske marked. Screenshot fra Lægemiddelstyrelsen

Problemet er, at der for få læger, der tør udskrive cannabis. Der er for få produkter på markedet, og så er de ret så bekostelige.

Hvorfor skal det være så dyrt?

På Schleroseforeningens Facebook-side er der også gang i debatten om forsøgsordningen. De fleste er naturligt nok enige med formand Høm:

- Ja, forstår ikke, at det skal være så dyrt ... og ingen tilskud, skriver Birgit P. således, og Lene H. synes heller ikke, forsørgsordningen virker:

- Min mor har også sklerose på 20. år. De seneste fire-fem år med flere kraftige spasmer og kramper.



Lægen ønsker ikke at udskrive

- Vi har også prøvet hos lægen. Ønsker ikke at udskrive cannabis

- Gør nu noget ved den varme kartoffel og få hjulpet de grupper, der har det rigtig slemt.

- Det kan kun gå for langsomt, skriver Lene, men hvad tænker du?