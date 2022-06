Hygge: Sparede nok 1000 kr

- Hej

- Turen til Burg (på den tyske ø Fehmern red) blev så kørt i går.

- Desværre var tanken næsten halv fuld, men det blev dog til næsten 30 liter og med en pris på små 3 kr. billigere per liter er det da helt rart.

For varmt til at sidde i spare-kø

Sådan indleder John S fra Greve syd for Københvan et brev til nationen!, om den køretur han og konen var på i går til Tyskland. Og de penge de sparede på at handle dagligvarer og benzin. Lige nu racer de danske priser nemlig op og op. Men i Tyskland er momsen på mad lavere, ligesom den tyske regering har sænket afgifterne på brændstof.

Johns rejsebrev - som han håber vil inspirere den danske regering til sætte afgifterne ned - fortsætter derfor således:

Besparelsen betalte billetten

- Vi havde en dagsbillet med Scandlines til 99.00 kr. så faktisk betalte brændstofbesparelsen jo billetten.

- Vi kunne have sparet yderligere en lille krone pr. liter, hvis vi havde valgt at køre længere frem, vende rundt, og holde i en kø til en anden tankstation.

Smør, pølser og pålæg

- Men ud over en hel del andre produkter, så havde vi 20 pakker kvalitetssmør på 250g, samt en større mængde pølser og pålæg, godt nok vacumpakket og lagt i et par termoposer, men det var hylende varmt, så af hensyn til varerne, valgte vi at springe den lidt større besparelse over, og smutte hjem.

Et slag på tasken - 1000 kr sparet

- Vi skule jo også indregne ventetid ved færgen plus sejltiden over, og så bliver der lunt i dytten.

- Besparelsen denne gang .... et slag på tasken – fornemmelse du ved – den siger små 1.000 kr, hvilket er helt fint med os, skriver John, der havde en dejlig dag med konen, men hvad med dig?