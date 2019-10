I 1978 så det sådan ud: Nu går det den modsatte vej

For fyrre år siden var der marcher og demonstrationer imod atomkraft, men tiden er gået, og den 20. oktober er der demonstration for atomkraft på Rådhuspladsen i København.

- Vi vil støtte verdens mest værdifulde og misforståede energikilde.

- Samtidig ønskes det at informere og oplyse både beslutningstagere samt helt almindelige danskere om vigtigheden af kernekraft, og hvorfor udbredte myter skal til livs.

Vil skabe larm

Sådan skriver Anders, der er en af arrangørerne bag den danske del af aktionen 'Stand up for nuclear', der foregår d. 20 oktober på Rådhuspladsen i København. 39 har foreløbig meldt sig, og måske kommer der flere, for mere end 100 har skrevet på Facebook, at de er interesserede:

- Vi forventer at få en god dialog med forbipasserende, samt at skabe lidt 'larm' omkring vores mål.

- Vi ønsker at vække folks nysgerrighed om kernekraft, skriver Anders til nationen!, der også har fået lov til at vise den jakke, som foreningen REO (den danske forening for atomkraft) har produceret:

Vi tabte 1. halvleg

- Vi er en græsrodsbevægelse og det er på gaden at kampen om Atomkraft i Danmark skal vindes. Det var i hvert fald der vi tabte 1.halvleg tilbage i 70’erne og starten af 80’erne.

- Nu er vi i 2.halvleg som vi er ved at vinde, langsomt men med demografisk sikkerhed.

- For de unge er med os – unge forskere i Seaborg Tech. og Copenhagen Atomics, unge journalister der udstiller politikernes angst for at tale om atomkraft og unge studerende der bringer forh. statsminister Lars Lykke til at fnyse af irritation over deres atomkraft spørgsmål.

- Så kom den 20.oktober kl. 11 på Rådhuspladsen og se hvor stærk bevægelsen for atomkraft i Danmark er ved at blive, skriver Thomas Grønlund Nielsen, formand for REO, til nationen!, men hvad tænker du?