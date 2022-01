I chok: Gigantisk fly i dansk coronaaktion

Danmark har købt så mange coronatests i England, at verdens næststørste fragtfly er sat på opgaven. Seks gange skal et Antonov 124 lande i Billund de næste par uger.

- Det er Danmark, når det er bedst ...

- Håber, landsmoderen og regeringen holdes ansvarlig for det enorme pengeforbrug, corona har kostet - og især den uansvarlighed med alt for mange vaciner og at teste primært raske mennesker m.m.

Var ikke gået i en privat virksomhed

- I enhver privat virksomhed var indkøbere blevet fyret for at kaste sådan om sig med pengene uden den mindste økonomiske ansvarlighed, uden at have indhentet tilbud, undersøgt andre muligheder m.m.

Staten får kritik for milliardkøb af selvtest uden udbud

Sådan skriver Martin S. i en kommentar på Politikens facebookprofil om de 65 millioner selvtests, som Danmark har købt for 1,4 milliarder kroner i England. Uden at danske leverandører fik chancen.

- Nu, hvor priserne er kommet frem, kan vi se, at vi kunne have leveret til cirka det halve, men vi er aldrig blevet kontaktet.

- Jeg er helt i chok, faktisk.

Helt helt galt

- Det er helt, helt galt, hvad der er foregået, og der bør komme en eller anden form for undersøgelse af forløbet, siger Kim Bidsted fra In Vitro, der selv sælger udstyr til sundhedssystemet, til Politiken, der også har talt med en vicedirektør i Region Midtjylland og Styrelsen for Forsyningssikkerhed, der siger, at beslutningen om at købe så mange tests så dyrt, skyldes omikron.

- Staten løber aldrig tør for skattedyrenes penge.

Milliarder til højre og venstre

- De er fuldstændig ligeglade, smider millioner/milliarder ud til højre og venstre, mens danskerne selv må stå bagest i køen, når der bliver delt ud, skriver Kirsten C. i en kommentar, og en anonym medarbejder fra Billund Lufthavn ringede fredag til nationen! Han var også forarget over testindkøbet - de mange tests skal nemlig flyves ind fra England i kæmpefly.

På Billund Online kan man således læse i artiklen 'Guf for flyspottere i Billund de næste tre uger', at der er gang i en 'luftbro' frem til 31. januar. Det handler om det store fragtfly Antonov 124, der skal lande og lette seks gange - og en anden kæmpe, Boeing 747-400F, der skal lande og lette otte gange.

De flyvninger koster også mange penge, men hvad tænker du?



