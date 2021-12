I dag er det 'kul'-dag i Danmark

Det kan godt være at Danmark er et grønt foregangsland - men i dag, hvor det er koldt og vinden ikke blæser, er det kul, der leverer mest strøm til danskerne. I Aalborg brænder de op mod 3000 tons af.

- En el-forsyning baseret på vind og sol ..... kræver massive back-up systemer, der hurtigt skal kunne erstatte en reduceret eller ophørt el-produktion fra vind og/eller sol.

- Sker det ikke, kommer der ufrivillige ophør af elforsyningen i et område(black-out). Altså ringe forsyningssikkerhed!

- Vore vigtigste back-up systemer i dag er de 6 danske termiske kraftværker og el-importen især fra nabolandes vandkraftanlæg.

Kold dag ikke så meget vind

Sådan skrev nationen! klima-revsere Ib og Søren i begyndelsen af november i debat-artiklen 'Stort problem kl. 16.34 i dag'. I artiklen brugte de begreberne 'sort energi' og 'grøn energi' og beskrev de problemer lande, der som Danmark har baseret en stor del af strømproduktionen på sol og vind får med back-up strøm-produktion i perioder med stærk kulde og vindstille.

3000 tons kul pr. dag

Og i dag er det koldt, og vinden er så sløj, at de anslået 4000 vindmøller kun leverer cirka 8 procent af den strøm vi danskere bruger. Heldigvis har vi stadig kul:

- Vi bruger op til 3.000 tons kul pr. døgn, og det kan variere fra 0-3.000 tons afhængig af markedet for el og varme.

- Vi har pt. ca. 150.000 tons kul på lager, og dette kan også variere henover året, oplyser et af de danske kulværker, Aalborg Forsyning, til nationen!, og på Energidataservice.dk kan man se, at kul her til morgen leverede mere strøm end vind og sol - tilsammen.