Ida åbnede mail fra SkatDanmark: Nu advarer hun andre

- Jeg fik den her i går kl 15.53.

- Afsender var SkatDanmark, så jeg åbnede den automatisk - uden egentlig at tænke over det.

Jeg ved at jeg skal have 4500 tilbage i skat

Sådan indleder nationens! Ida H en mail om en mail, hun modtog i går. Ida er nemlig som alle andre i disse dage optaget af, om hun har betalt for meget eller for lidt i Skat i løbet af 2017.

Men da hun kiggede efter så hun, at sproget, beløbet og afsender var helt gal. Og fordi Ida er så rar, så gik hun i gang med at lave en 'sådan ser du at du er ved at blive snydt'-anvisning. Idas mail fortsætter nemli således:

- Jeg kunne dog hurtigt se at mailen var falsk.

- Jeg ved at jeg skal have 4.500 kr tilbage i skat og ikke over 7.000 kr, som der står i den falske mail.

Skal man have penge tilbage skal man intet foretage sig

- Sproget er også utrolig dårligt, så det er endnu en indikation på at noget er galt. - Det er vigtigt at folk forstår, at hvis de skal have penge tilbage, så skal de intet foretage sig.

- Pengene indsættes automatisk på ens konto i april. Alt kan tjekkes på www.skat.dk.

- De fleste ved det godt, men nogle bliver alligevel i tvivl, så jeg har lige lavet nedenstående screendump, der tydeligt viser, at afsenders email er falsk, skriver Ida.

Hvad med dig? Har du modtaget sammen fake-mail? Og tror du, at der er nogen, der hopper på den?