Ida efter kemo: Pas på folk med nedsat immunforsvar

Hvis jeg havde været i kemobehandling i dag, havde jeg været meget meget bange, skriver Ida H, der fik stråling for 3 uger siden og nu beder alle om at tænke på dem med 'nedsat immunforsvar'.

- I juli sidste år fik jeg konstateret brystkræft. Venstre bryst og alle lymfekirtler under armen blev fjernet.

- Herefter var jeg igennem 12 kemobehandlinger (3 store og 9 små) samt 25 strålebehandlinger. Jeg fik sidste stråling for lidt over 3 uger siden.

EU hæver risikovurdering for corona og styrker kriseteam

Mine hvide blodlegemer var nærmest væk

Sådan indleder nationens! Ida H et brev om corona-virus og risikoen for et blive smittet og blive alvorligt syg.

Ida vil nemlig gerne slå et slag for, at alle tænker sig lidt mere om i disse tider, hvor WHO, EU og de forskellige landes sundhedsmyndigheder nærmest dagligt hæver risikoniveauer for smitte. Hendes brev fortsætter derfor således:

- For præcis et halvt år siden var jeg i gang med de tre første kemobehandlinger.

- De var så voldsomme, at mit immunforsvar blev slået helt i bund. Mine hvide blodlegemer var nærmest ikke-eksisterende, og jeg blev akut indlagt med feber to gange.

- Heldigvis kom mine forældre og passede min datter, som på det tidspunkt var knap 3 år.

- Jeg var ikke bange, for jeg var i gode hænder. Jeg var heller ikke så påvirket af selve kemoen, så bortset fra de to indlæggelser, så arbejdede jeg faktisk på fuld tid under hele kemoforløbet som gymnasielærer. Det gik fint.

Havde jeg fået kemo i dag

- Hvis jeg havde været i kemobehandling i dag, så havde jeg dog været meget meget bange.

- Jeg ville have været én af dem, som lige bliver nævnt i en bisætning i medierne, når der står, at coronavirussen slet ikke er farlig for raske, og at det kun er dem med nedsat immunforsvar samt ældre, der skal passe på.

- Men hvordan passer vi på, hvis de andre ikke passer på?

- Der er ingen grund til at gå i panik, men vi er alle ansvarlige for at gøre hvad vi kan for at mindske smittespredning. Det hander ikke om mundbind, for coronavirussen er ikke luftbåren. Det handler om god håndhygiejne og sund fornuft.

- Hvis man følger disse simple råd, så er man godt på vej:

Håndhygiejne og sund fornuft

1. Vask hænder ofte (husk håndled, håndryg og mellem fingrene) og sprit hænderne af. Alle bør have en lille tube håndsprit i tasken. Pump to gange og brug 30 sekunder på at fordele desinfektionsmidlet overalt på hænderne.

2. Rør ikke dit ansigt (øjne, næse, mund) hvis du f.eks. sidder i toget. Du kan have virus på hænderne.

3. Undgå håndtryk. Jeg har set min praktiserende læge give håndtryk til patienter, men hun sprittede af få sekunder efter.

4. Hvis du skal hoste/nyse, så gør det i armen - ikke i hænderne.

5. Hold afstand til andre.

Tænk på dem der skal have kemo i morgen

- Hvis alle følger disse simple råd, så behøver folk med nedsat immunforsvar ikke at være helt så bange.

- Billedet her er fra min første kemobehandling. Den røde kemo er den værste, og det var den jeg fik de første tre gange.

- Vær sød at tænk på alle de patienter, der skal have kemo i næste uge. Tænk også på dem, der har andre kroniske sygdomme. Man kan ikke altid se på folk, om de er syge.

- Lad os gøre hvad vi kan for at passe på alle de mennesker. Det er en lille indsats for hver af os, men omtanken kan gøre en kæmpe forskel, skriver Ida, hvis gode råd ligner dem man kan læse på den danske sundhedsstyrelses hjemmeside:

Forebyg smitte fra coronavirus

1. God håndhygiejne, primært håndvask, evt. hånddesinfektion, hvis hænderne er rene og tørre

2. Undgå kontakt med personer, der har symptomer på forkølelse og/eller luftvejsinfektion

3. Host eller nys i engangslommetørklæde, alternativt i albuebøjningen

Men hvad med dig?