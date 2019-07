IKEA fyrer bibelstærk katolik for blodigt bøsse-citat

En medarbejder i et af IKEA's polske varehuse brød sig ikke om, at IKEA inviterede til fejring af den internationale dag mod homofobi, transfobi og bifobi. På firmaets intranet skrev han derfor et blodigt og homofobisk bibelcitat, som han nægtede at slette