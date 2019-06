Ikke en skid grøn regering: Burde have taget en bus

Det ville have været et godt signal, hvis de havde taget en bus, lyder det fra Lennart A, der er forarget over at der var en bil til hver minister, da da regeringen kørte til Amalienborg i dag.

- Alle de politikere, der her til formiddag stod foran slottet og smilede, tilhører den klimabevidste gruppe, der siger vi skal være så grønne og grønne.

Møg og skidt i den friske luft

- Og så ser vi bare den lange stribe store tunge luksus-biler, som lukker os og møg og skidt ud i den friske luft.

- Det er da noget svineri, og det er ikke en skid grønt, og det ville have været et godt signal, hvis de havde taget en bus.

Sådan spruttede Lennart A i nationen!-telefonen her lidt før kl. 13.00, da han havde set billeder af Mette Frederiksens røde - og grønne - regering kæøre til og fra Amalienborg. Og Lennart er ikke den eneste, der synes at en regering, der taler meget om klima, burde have valgt de 20 store biler fra:

Klimafis i en hornlygte

- Hvordan kan den mest klima baseret regering forsvare og komme kørende i store diesel og benzin minister biler, skriver hansemand i Ekstrabladets kommentarfelt, og Torben skriver samme sted:

- Hele deres klima snak, er jo fis i en hornlygte!

- Så længe det ikke er dem selv der skal ændre noget ihvertfald...

- Det kan simpelthen ikke passe at der er ikke er mere fokus på deres diesel, skriver han og på nationen! synes Puma, at de store biler ligner et løftebrud:

Amatører og løftebrydere

- Dybt beskæmmende at se den røde legestues karavane af transportmidler (biler), hvor I N G E N tilnærmelsesvis nærmer sig deres 'røde tråd' i deres politik ...

- Den grønne linje og CO2 reduktion - AMATØRER og løftebrydere!, skriver Puma, men hvad tænker du?