Ikke godt nok: Danmark ligger helt i top

- Puuuuha ...

- Endnu en kæmperegning, der skal betales af os skatteydere alene til det her ene stunt ...

Venter tre-fire døgn

Sådan skriver Twitter-brugeren Enochio i en kommentar til Testcenter Danmark og Magnus Heunicke, der i går kunne meddele, at mulighederne for at blive testet for corona i Danmark nu bliver endnu bedre.

- Super.

- Alt imens vi selv og andre venter tre-fire døgn på test-svar, mens alt sættes i stå.

- Ikke godt nok, skriver Morten GK, mens Chris J. bare er glad:

- Stærk fremdrift, skriver han.

Rekord?: Sønderjyde testet 24 gange på to uger

Screenshot fra SSI.dk. D. 20.11 kl. 10.00

Flere end seks millioner tests

Der er ifølge Statens Serum Institut allerede foretaget flere end 6,6 millioner test - fra onsdag til torsdag er der alene taget 79.304 prøver - og fremover kan der altså testet 95.000 pr. dag.

Kigger man på ECDC, det Europæsiske Center for Sygdoms-Kontrols, hjemmeside, kan man se, at Danmark faktisk allerede i går lå suverænt på en delt førsteplads sammen med Luxembourg, hvad angår test af befolkningen.

På vej mod 100.000 test pr dag

Som et af bare to lande har Danmark altså testet mere end fem procent af borgerne i løbet af en uge. Og nu er det altså udsigt til, at Danmark stikker helt af fra resten af landene.

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser i dag til nationen!, at der i uge 46 i gennemsnit blev foretaget 70.647 tests om dagen i Danmark. Testintensiteten svarede således til ca. 8% af befolkningen. i Luxembourg - hvor der bor lige over en halv million borgere - er testintensiteten 11 procent.

Sådan bestiller du en test . med eller uden NemID Du kan bestille tid til en virustest i en af TestCenter Danmarks teststationer på coronaprover.dk. Her vælger du også, hvornår og hvor du gerne vil testes. Siden vælger automatisk de teststationer, der er tættest på din bopæl. Men er du fx på ferie i en anden region kan du klikke på ordet 'kort' øverst til højre og vælge en teststation, der er tættere på dig lige nu. Du skal bruge dit NemlD til at logge på. Forældre kan bestille tid til børn, der er 2 år eller ældre. Børn og unge over 15 år kan selv bestille tid på hjemmesiden med NemID. Hvis du ikke har NemlD Hvis du ikke har et NemlD, skal du bestille en tid på telefonen. Ring KUN, hvis du ikke har NemlD, og ring kun til nummeret i din egen region: Region Hovedstaden, tlf. 3066 8937, alle dage kl. 10-18

Region Sjælland, tlf. 5768 4233, alle dage kl. 9-21

Region Syddanmark, tlf. 9944 0717, hverdage kl. 9-15

Region Midtjylland, tlf. 7842 4242, hverdage kl. 8-15, weekend og helligdage kl. 9-13

Region Nordjylland, tlf. 3062 5981, alle dage kl. 9-17 Kilde: TestcenterDanmark/Statens Seruminsitut Vis mere Luk

Er vi gået testamok?

Kapaciteten til at test udbygges fortsat og ved årsskiftet forventes en samlet kapacitet på mere end 100.000 test om dagen i samfundssporet og sundhedssporet, men hvad siger du?