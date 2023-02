Ikke i min bil: Orker det ikke

Fire ud af 10 danskere foretrækker at være alene i bilen, når de kører, frem for at smalltalke med folk, de ikke kender. Det ærgrer Vejdirektoratet

- Solobilister belaster klimaet, pengepungen og kapaciteten på vejene.

- Vi ved, at der siden 2010 er kommet 31 procent flere personbiler på vejene, og vi har aldrig haft flere biler per indbygger i Danmark end i dag.

- Og måske er en del af forklaringen, at vi ikke orker at være sociale, når vi sidder i bilen.

CO2 og penge

Sådan siger Andreas Egense, Afdelingsleder fra Vejdirektoratet, om de svar 1.124 danske bilister har givet analyseinstituttet Kantar Gallup om deres holdning til samkørsel - svar der er skidt nyt for CO2-udslippet.

Vejdirektoratet pointerer, at man jo - logisk nok - halverer klimasvineriet, hvis man er to i bilen. Og sparer penge. Men tilsyneladende er folk mere asociale end klimabekymrede.

Som begrundelse for ikke at gøre brug af samkørsel svarer 41 procent, at de foretrækker at være alene i bilen, mens 36 procent finder det mindre fleksibelt, og 26 procent fortæller, at de er decideret utrygge ved at køre bil med fremmede.

Kan godt forstå det - men ærgerligt

Blandt de respondenter, som foretrækker at køre alene, svarer 53 procent, at de ganske enkelt ikke har lyst til at være sociale, når de kører bil.

- Jeg kan godt forstå, at mange danskere foretrækker at være alene, når de kører bil, men det er ærgerligt, for solobilister belaster klimaet, pengepungen og kapaciteten på vejene, siger afdelingschefen, der selv cykler på arbejde, men hvad siger du?